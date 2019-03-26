Accenture предложила отслеживать взгляд покупателя с помощью виртуальной реальности

Accenture разработала решение для мерчандайзинга, использующее технологию виртуальной реальности. Оно позволяет отслеживать взгляд посетителя магазина. С помощью шлема VR моделируется поведение пользователя в магазине.

Технология погружает пользователя в имитацию настоящего магазина, с возможностью передвигаться в пространстве, брать товары с полок и класть их в корзину. Все это время программа отслеживает направление его взгляда, оценивая продолжительность и причину, по которой человек смотрит в выбранном направлении.

По задумке разработчиков, один из плюсов такого решения в возможности легко повторить эксперимент, сделав, например, незначительные изменения в выкладке. А также способности проводить удаленные тесты, получать более точные замеры и их мгновенную интерпретацию.

По словам Антона Кучмы, руководителя практики новых технологий Accenture Russia, VR-решение позволяет ритейлерам и производителям товаров проводить рыночные исследования быстрее, дешевле и с более широким охватом. Технология уже продемонстрировала рост продаж одного бренда на 18% в рамках тестового периода.

В Accenture объясняют, что VR-решение может использоваться как брендами, так и торговыми сетями, при этом на создание пилотного образца может уйти порядка месяца, после чего дополняется и улучшается его функциональность.

«Маркетинг – одна из самых динамично развивающихся областей в b2c сегменте. Большинство изменений продиктовано технологиями, появившимися за последние 3-4 года. Но подобное VR-решение следует рассматривать лишь как один из инструментов мерчандайзинга. Поведение человека все-таки отличается в виртуальном и в реальном мире. Такая технология позволяет протестировать более широкий спектр гипотез, чем только физическое прототипирование, но не заменяет его полностью», – отметил Антон Кучма.

Accenture констатирует запрос от российского рынка на подобные решения. Компании готовы экспериментировать, есть благодатная среда для адаптации и локализации решений. Уже сейчас торговые сети делают первые шаги в области VR. Недавний пример – «Перекресток» и «Карусель», которые будут обучать персонал в очках виртуальной реальности.

«Ожидаем рост интереса российских ретейлеров к VR решениям, – сказал Антон Кучма. – Пока VR-технология не получит повсеместного применения, у компаний-пионеров есть конкурентное преимущество за счет скорости апробации их решений».