РЕД ОС и Doczilla прошли тестирование на совместимость

«Ред Софт» и «Лекс Борелис» подтвердили совместимость и корректность работы своих продуктов: операционной системы РЕД ОС производства «Ред Софт» и программного обеспечения автоматизированной разработки документов Doczilla производства «Лекс Борелис».

Doczilla – сервис по созданию документов, который дает возможность готовить договоры и иные документы на основе разработанных вариативных шаблонов. Doczilla позволяет пользователям заполнить реквизиты и внести иные данные в разрабатываемые документы автоматически. Сервис синхронизирован с базой налоговых органов, справочником Центрального банка России (поиск банков по БИК), справочником адресов.

РЕД ОС - многопользовательская, многозадачная операционная система общего назначения для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России (№4060, от 12.01.2019), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. РЕД ОС зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№3751).

«Ред Софт стремится создать эффективные и удобные решения для каждого. Мы всегда демонстрируем эти решения на мероприятиях в которых участвуем. Операционная система РЕД ОС совместима с множеством инструментов, которые необходимы в работе госслужащих, врачей, архитекторов. Теперь вместе с коллегами из "Лекс Борелис" мы расширили функционал открывая новые возможности для юристов», - сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».

«Благодаря инновационным разработкам и сотрудничеству с компанией «Ред Софт» мы можем предложить широкий спектр услуг в области автоматизации деятельности государственных и муниципальных заказчиков, связанной с подготовкой проектов контрактов, контрактов и гражданско-правовых договоров», - отметил генеральный директор «Лекс Борелис» и сооснователь Doczilla Кирилл Буряков.