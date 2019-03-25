Первый 5G-смартфон OPPO получил сертификат 5G CE

OPPO объявила о том, что ее первый смартфон с поддержкой 5G-связи успешно прошел тестирование на соответствие стандарту 5G CE.

Тестирование проводило международное контролирующее агентство Sporton International Inc. По результатам испытаний устройство получило сертификат 5G CE от компании CTC advanced GmbH. 5G-смартфон OPPO, представленный на выставке MWC 2019, также стал первым 5G-смартфоном с одновременной поддержкой сразу нескольких частотных диапазонов, режимов и EN-DC, который прошел сертификацию в CTC.

Одно из важных преимуществ телефона — поддержка диапазона n78. Это позволяет использовать больше комбинаций частот и задействовать более широкий канал связи — и, следовательно, применять устройство в большем числе стран и регионов.

Получение сертификата CE было необходимо для старта продаж 5G-смартфона OPPO в Европе. Этот сертификат подтверждает, что устройство соответствует требованиям, определяющим возможность выхода на европейский рынок. В частности, эти требования касаются различных параметров беспроводной связи, уровней электромагнитного излучения, безопасности для здоровья и жизни человека.

Ален Ву (Alen Wu), глобальный вице-президент OPPO и руководитель отдела работы с зарубежными рынками, отметил: «Это еще один важный шаг в развитии 5G-технологий для OPPO. Непрерывно внедряя различные инновации, мы активно готовимся к выпуску 5G-смартфонов в продажу. Компания OPPO будет очень рада дальнейшему сотрудничеству с такими партнерами, как Sporton, поскольку это позволит нам приблизиться к тому моменту, когда наши покупатели начнут пользоваться связью стандарта 5G».

Айван Се (Ivan Xie), руководитель отдела производственных и инженерных испытаний в Sporton International, Inc., сказал: «Мы очень рады, что несмотря на высочайший уровень требований, 5G-смартфон OPPO превосходно показал себя во время тестирования. Результаты испытаний подтверждают профессионализм OPPO в сфере новых технологий, и это отличная новость как для покупателей, так и для всей отрасли в целом. Опираясь на свой обширный опыт работы в сфере беспроводной связи, компания Sporton будет и дальше сотрудничать с OPPO по направлению внедрения 5G-технологий».

OPPO принимает участие в формировании нового поколения мобильных технологий. Компания участвует в разработке стандартов, оборудования и программного обеспечения, анализирует запросы потребителей и выстраивает надежную сеть отраслевых партнеров.

Не так давно OPPO вместе с несколькими мобильными операторами запустила проект 5G Landing Project, суть которого состоит в том, чтобы подготовить рынок к развертыванию сетей 5G и ускорить коммерческое внедрение 5G-устройств и сервисов во всех странах мира. OPPO планирует запустить в продажу свой первый 5G-смартфон в первой половине 2019 года.