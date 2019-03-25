Lenovo представила в России ноутбуки-трансформеры Ideapad C340. Цены

Lenovo представила в России обновленную линейку ноутбуков-трансформеров Ideapad C340. Модели на процессорах Intel и AMD с диагоналями экранов 14 и 15 дюймов получили новый дизайн и расширенные возможности.

Новые устройства получили более производительные процессоры, быстрые твердотельные диски, сканеры отпечатков пальцев для мгновенной разблокировки, дисплеи с тонкими рамками, универсальные разъемы USB Type-C, подсветку клавиатуры и физическую заслонку камеры для защиты приватности.

Графические карты AMD и Nvidia Geforce обеспечивают высокую производительность при работе с ресурсоемкими задачами, в том числе при обработке фото и видео изображений. Новые ноутбуки Ideapad оснащаются процессорами от Intel или AMD, а различные варианты накопителей позволят подобрать оптимальную конфигурацию под конкретные потребности пользователя.

Батареи ноутбуков Ideapad поддерживают до 12,5 часов автономной работы, а зарядное устройство позволяет пополнить заряд в течение короткого перерыва с помощью технологии быстрой зарядки, чтобы оперативно вернуться к работе.

Представленные модели доступны для заказа на российском рынке по ориентировочной розничной цене от 36 тыс. руб. и выше, в зависимости от конфигурации.