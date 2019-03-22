Университет ИТМО и «Сименс» открыли исследовательскую лабораторию

В Санкт-Петербурге состоялось открытие совместной научно-исследовательской лаборатории «Сименс» и Университета ИТМО. В церемонии приняли участие ректор Университета ИТМО Владимир Васильев и президент компании «Сименс» в России Александр Либеров. Создание лаборатории «Когнитивные технологии в промышленности» стало частью стратегии «Сименс» по развитию цифровых технологий в России.

Новая исследовательская площадка сосредоточится на разработке уникальных отраслевых решений в области системного искусственного интеллекта с использованием методов машинного обучения, обработки больших объёмов данных и когнитивных технологий для применения в промышленности, электроэнергетике, нефтегазовой отрасли, а также в сферах ЖКХ, здравоохранения, транспорта и в городской инфраструктуре. Например, одним из результатов совместной научно-исследовательской работы в сфере здравоохранения должно стать создание цифрового ассистента оператора медицинского оборудования «Сименс».

«Сименс» обладает серьезной экспертизой в области дигитализации, и открытие новой лаборатории в партнерстве с Университетом ИТМО, одним из ведущих мировых научно-образовательных центров в сфере IT, позволит применять этот опыт для нужд российской промышленности еще более эффективно. Это очередной шаг в развитии локальных цифровых проектов, которые на сегодняшний день входят в число приоритетных для компании», — отметил Президент компании «Сименс» в России Александр Либеров.

В рамках сегодняшнего мероприятия Университет ИТМО и «Сименс» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, которое включает реализацию совместных фундаментальных и прикладных исследований и проектов в различных областях: от интеллектуальных креативных технологий виртуальных миров и когнитивных обучающих технологий нового поколения до биометрии и интеллектуальных технологий так называемой 4P-медицины, основанной на четырех составляющих: прогнозе, профилактике, персонализации и партисипативности. Важной целью партнерства также является совместная подготовка и поддержка инженеров и ученых в области промышленной автоматизации, информатики, разработки программного обеспечения и построения искусственных когнитивных систем.

Стороны также подписали меморандум о присоединении компании «Сименс» к консорциуму Национального центра когнитивных разработок Университета ИТМО – центра Национальной технологической инициативы, созданного в 2018 году с тем, чтобы способствовать комплексному развитию сквозных технологий машинного обучения и когнитивных решений и обеспечить России лидерство на глобальном рынке в данной сфере.

«Мы расцениваем вступление в консорциум, как инновационный и перспективный шаг вперед в рамках нашего многолетнего и плодотворного сотрудничества с Университетом ИТМО. Уверены, результаты наших совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектов позволят нам успешно реализовать «дорожную карту» НТИ», - сказал директор департамента «Корпоративные технологии» «Сименс» Мартин Гитзельс.

Сейчас в консорциум входят 22 участника: научные центры, крупные университеты и ведущие коммерческие компании России, среди которых Mail.ru Group, «МТС», «Газпромнефть Научно-технический центр» и другие. Головной организацией консорциума является Университет ИТМО.

«Университет ИТМО традиционно ориентируется на применение информационных технологий для генерации интердисциплинарных знаний и их трансляции в различные области промышленности, бизнеса и социальной сферы. Совместно с компанией «Сименс» мы планируем выйти на новую ступень в создании отраслевых систем поддержки принятия решений, эффективно использующих технологии больших данных, искусственного интеллекта, суперкомпьютерного моделирования и виртуальной, дополненной реальности», — сказал директор Национального центра когнитивных разработок Университета ИТМО Александр Бухановский.