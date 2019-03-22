НПО «Криста» проводит семинар-совещание по автоматизации бухгалтерского учета

21–22 марта в Москве и Вологде проходит семинар-совещание на тему «Региональный опыт автоматизации процессов сбора и консолидации бюджетной отчетности, централизации бухгалтерского учета». Организатором мероприятия выступает НПО «Криста».

В семинаре-совещании принимают участие представители Министерства финансов РФ, рассказывающие о новациях бюджетного законодательства в вопросах централизации учётных функций, а также финансисты и бухгалтера региональных и муниципальных органов власти.

В первый день семинара-совещания его участников приняло ГКУ МО «Централизованная бухгалтерия Московской области». Представители Министерства экономики и финансов Московской области, руководители Централизованной бухгалтерии Московской области поделились передовым опытом реализации проекта по централизации учётных функций государственных учреждений Московской области. Этот опыт представлен в видеопрезентациях:

Местом проведения второго дня семинара-совещания стала Вологда. В ходе дискуссии выступают представители руководства региона, Департамента финансов Вологодской области и ГКУ ВО «Областное казначейство». Речь идёт об актуальности регионального электронного бюджета для повышения эффективности бюджетного процесса субъектов РФ и успешном опыте Вологодской области в централизации учётных функций.

Также перед участниками мероприятия выступят представители Департамента финансов Ярославской области и «Центра учёта Ярославской области» с докладом об успешной практике и перспективах централизации учётных функций государственных учреждений региона.

В ходе мероприятия состоится круглый стол, где будут обсуждаться все значимые вопросы по актуальным направлениям развития бюджетного учета и отчетности.