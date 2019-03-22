Мгновенные переводы по номеру мобильного телефона стали доступны всем клиентам Сбербанка и Совкомбанка

Сбербанк объявил о том, что сервис мгновенных переводов по номеру телефона из Совкомбанка в Сбербанк и обратно теперь доступен всем клиентам Сбербанка и Совкомбанка по всей стране. Для перевода достаточно знать номер мобильного телефона, к которому привязаны карта или счет. Денежные средства поступают мгновенно. Ранее партнерский сервис с Совкомбанком находился на стадии коммерческого тестирования в ряде пилотных регионов.

Игорь Мамонтов, вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Платежи и переводы», сказал: «Теперь переводы со счета в Сбербанке на счет в Совкомбанке и обратно делать так же просто и быстро, как и внутри Сбербанка: достаточно знать номер мобильного телефона получателя. Мы уверены, что это партнерство будет способствовать дальнейшему росту проникновения цифровых финансовых сервисов в России».

При переводе средств в Сбербанк из Совкомбанка комиссия на сегодняшний день составляет 1% суммы перевода. Минимальная сумма — 50,01 руб. (т.е. более 50 руб.), максимальная — 100 тыс. руб.

После полноценного запуска сервиса для клиентов Сбербанка при переводе денежных средств на счет в Совкомбанке комиссия составит 1% от суммы перевода. Минимальная сумма — 10 руб., максимальная — 50 тыс. руб.

Совкомбанк стал вторым российским банком, который подключился к экосистеме переводов Сбербанка. Ранее к работе сервиса мгновенных переводов по номеру мобильного телефона присоединились такие партнеры Сбербанка, как Webmoney, «Тинькофф банк», «Связной І Евросеть».

Это не первый пример сотрудничества Совкомбанка и Сбербанка: ранее, в мае 2018 г., был запущен совместный проект по погашению кредитов клиентами Совкомбанка в личном кабинете «Сбербанк онлайн» и в мобильном приложении «Сбербанк онлайн».