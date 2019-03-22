GN Group завершила покупку Altia Systems

GN Group подписала соглашение о сделке по приобретению Altia Systems Inc. Сумма сделки составила $125 млн.

Компания Altia Systems, головной офис которой расположен в городе Купертино, Калифорния (США), является разработчиком премиум-решений в области видеокоммуникации.

Приобретение Altia Systems позволит GN Group дополнить свою линейку товаров решениями plug & play в области аудиовизуальной коммуникации, которая является необходимым инструментом для повышения эффективности совместной работы команд. GN Audio прочно занимает лидирующие позиции на рынке унифицированных коммуникаций благодаря своим продуктам, в частности, линейке наушников Jabra Evolve и спикерфонам серии Jabra Speak.

Расширяя функциональность своих продуктов с помощью новых видеовозможностей, GN Group становится ключевых игроком на весьма привлекательном рынке аудиовизуальных plug & play решений для небольших офисных переговорных залов.

«Совместив разработки GN Audio в области звука с видеотехнологиями Altia Systems мы сможем предложить рынку решения для конференц-совещаний следующего поколения», сказал Рене Свендсен-Тьюн, президент и генеральный директор GN Audio.

«Технология интеллектуальной системы видеопередачи информации с эффектом погружения PanaCast и передовые аудиорешения GN Audio позволят нам разработать принципиально новые офисные продукты, — отметил Аурагжеб Хан, президент и генеральный директор Altia Systems. — PanaCast ставит своей целью решение таких задач, как повышение качества конференций удаленных сотрудников и эффективности работы команд, оптимизацию использования офисных пространств, автоматизацию производственного процесса».