Рокетбанк запустил онлайн-квест с розыгрышем денег

Рокетбанк объявил о запуске квеста «Работяга». Участвуя в нем, игроки могут выиграть гарантированный приз из специальной линейки «Рокетшопа», а также — впервые в истории банка — деньги.

Участие в квесте смогут принять совершеннолетние граждане РФ. Для этого не обязательно быть клиентом Рокетбанка, но нужно зарегистрироваться: указать свой номер на стартовой странице квеста и подтвердить участие кодом из SMS. Далее игрок выполняет задания и зарабатывает баллы. Как только он наберет первые 10 баллов, то автоматически попадет в список тех, среди кого будут разыграны денежные призы. Каждый последующий полученный балл увеличивает шансы на победу.

Стартовая отметка призового фонда — 500 тыс. руб. С увеличением числа участников, сумма также будет расти. Максимум — 5 млн руб.

Призовой фонд будет делиться на премии: по 25, 50, 100 и 250 тыс. руб. Следить за изменением размера фонда можно будет онлайн.

Акция продлится до 10 мая 2019 г. Победители будут выбраны случайным образом и станут известны 14 мая 2019 г. Если в течение 30 календарных дней со дня подведения итогов кто-то из победителей не заберет приз, его премия будет передана в один из благотворительных фондов.

«Мы хотели сделать новую акцию максимально доступной для пользователей. Скучная офисная работа и прокрастинация — то, с чем сталкивался каждый. Предлагаем прокрастинировать с пользой, — сказал менеджер проектов Рокетбанка Тимур Раджабов. — "Работягой" мы развлечем существующих клиентов, познакомим с банком новых и спасем их всех от офисной тоски, подарив изрядное количество позитива (и денег)».



Предыдущий масштабный онлайн-квест — «Хипстериаду» — Рокетбанк провел в 2017 г. За три месяца в него сыграли 150 тыс. человек по всей России.