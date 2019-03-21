«Мультисофт системз» составила портрет современного российского предпринимателя

Среднестатистический российский предприниматель – это мужчина 30-35 лет, имеющий техническое или экономическое высшее образование, к таким выводам пришли представители компании «Мультисофт системз» – производителя контрольно-кассовой техники (ККТ) и разработчика средств защиты информации на российском рынке.

Представители «Мультисофт системз» проанализировали более 1,5 тыс. анкет руководителей партнерских организаций: как руководителей средних компаний, так и небольшого бизнеса, и составили портрет современного российского предпринимателя.

За последние годы средний бизнесмен в нашей стране помолодел на пять лет. Границы установились в диапазоне 30-35 лет, что объясняется стремлением многих представителей молодежи развивать собственное дело еще со студенческой скамьи. Наибольшее число российских бизнесменов имеют высшее техническое образование – более 40%, еще 23% – экономическое, гуманитарное образование – порядка 9%. Что касается гендерного вопроса, мужчины по-прежнему удерживают лидерство. Среди российских бизнесменов порядка 70% представители сильного пола и только 30% женщин. Наибольшее число предпринимателей сосредоточено в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Нижегородской, Тюменской и, Томской областях. Самой популярной среди предпринимателей по-прежнему остается сфера услуг, в ней, согласно проведенному анализу, заняты порядка 57%, на втором месте сфера розничной торговли 26,4%.

Также «Мультисофт системз» провела офлайн-опрос предпринимателей и выяснила, что более 85% связывают успех своего дела с оперативным внедрением современных технологий и качественным обслуживанием клиентов. Наибольшую популярность набирают сервисы, позволяющие потребителю экономить время. По этой причине не только в мегаполисах, но и в небольших городах активно развиваются курьерские службы. А переход основной массы покупателей на безналичный расчет повышает востребованность эквайринговых систем.

Среди главных качеств успешного предпринимателя 53% назвали уверенность в себе, 28% – умение анализировать большие объемы информации, 14% – гибкость.

Затруднения при развитии бизнеса у предпринимателей вызывает взаимодействие с налоговой службой – 26%, соперничество с крупными сетевыми компаниями – 24,7%, кадровый голод – 8,4%.

Помимо получения прибыли к работе современных предпринимателей мотивируют: независимость от начальства – 46%, свобода выбора в выстраивании дел и рабочего графика – 39%, возможность заниматься любимым делом – 12%.