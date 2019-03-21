«Мегафон» стал стратегическим партнером российского футбола

Российский футбольный союз (РФС) и «Мегафон» заключили новое соглашение о сотрудничестве. Церемония подписания состоялась в четверг, 21 марта, в Доме футбола в Москве. Соглашение было подписано президентом РФС Александром Дюковым и генеральным директором «Мегафона» Геворком Вермишяном.

По его условиям соглашения, в ближайшие три года «Мегафон» будет телеком-партнером сборной России по футболу и стратегическим партнером российского футбола.

Документ предусматривает совместную деятельность РФС и «Мегафона» по развитию и популяризации российского футбола, реализацию партнерских проектов, в том числе традиционных всероссийских соревнований по футболу среди команд детских домов «Будущее зависит от тебя», а также продвижение новых стратегических инициатив.

«В футбол гоняют во дворе мальчишки, играют на стадионах профессиональные команды, его смотрят по телевизору и в интернете. Это эмоции и переживания игроков, тренеров и болельщиков. А Мегафон помогает транслировать эти эмоции при помощи самого быстрого мобильного интернета и наших лучших цифровых сервисов. Летом мы стали частью сумасшедшего по энергетике праздника - Чемпионата мира по футболу. Мегафон, выступив техническим партнёром «Национального Центра Информатизации», построил инфраструктуру и обеспечил бесперебойную связь для всех участников и болельщиков. С РФС нас связывают давние партнерские отношения. Мы много лет работаем над популяризацией футбола, разрабатываем сервисы для болельщиков, проводим масштабный турнир среди команд для воспитанников детских домов и школ-интернатов. Мегафон рад выступать телеком партнером сборной России по футболу и стратегическим партнером российского футбола", - сказал генеральный директор «Мегафона» Геворк Вермишян.

«Российский футбольный союз и Мегафон уже имеют многолетний позитивный опыт сотрудничества. Мы рады, что ведущая телекоммуникационная компания страны оказалась заинтересована не только в продолжении, но и в расширении партнерства с РФС. Мегафон активно участвует в развитии футбола - спорта номер один в стране. Мы же, со своей стороны, уверены, что сотрудничество с РФС позволит компании эффективно решать задачи в рамках своей маркетинговой стратегии», - отметил президент Российского футбольного союза Александр Дюков.