HP представила новые ПК и сервисы

HP представила ряд новых решений, в их числе запуск сервиса безопасности и ПК потребительского и коммерческого класса. Новые продукты и сервисы призваны трансформировать пользовательский опыт в разных сферах жизни.

Ландшафт безопасности продолжает меняться, при этом одним из наиболее распространенных векторов атак являются периферийные устройства: за один лишь минувший год серьезные утечки данных через периферийные устройства были зафиксированы в 64% компаний.

HP берет инициативу в свои руки и намерена решить проблемы с защитой периферийных устройств. Компания представляет новый управляемый сервис безопасности, предназначенный для контроля за соблюдением политик, активного мониторинга, упреждающего реагирования и защиты от угроз необнаруженных атак.

Сервис безопасности HP DaaS Proactive Security Service, ставший важным расширением услуги Device as a Service (DaaS, «Устройство как услуга»), не ограничивается возможностями антивирусных решений и призван обеспечить столь необходимый сегодня дополнительный уровень защиты.

Сервис HP DaaS Proactive Security обеспечивает защиту от вредоносного кода в режиме реального времени для периферийных устройств в вычислительной инфраструктуре, а также предоставляет аналитику угроз в рамках услуги HP TechPulse. Кроме того, опытные эксперты по ИТ-безопасности Service Experts готовы помочь проконтролировать соблюдение требований в отношении защиты периферийных устройств и предоставить ИТ-командам подробный анализ цепочки kill chain.

В США сервис включает в себя инструмент для самостоятельной оценки уровня безопасности, систему учета показателей (scorecard), решения для обеспечения кибербезопасности, в том числе, инструменты для оценки и реагирования на инциденты, а также сервисы страхования киберрисков от Aon – компании по оказанию профессиональных услуг. HP объединила усилия с Aon в США, чтобы предложить коммерческим организациям комплексный пакет решений безопасности, который включает в себя инструменты для оценки, обеспечения безопасности конечных точек, реагирования на утечки, а также сервис киберстрахования. Подобное объединение решений безопасности в виде сервиса и профессиональных услуг от Aon позволяет реализовать самый полный и тесно интегрированный сервис для клиентов.

Ориентируясь на потребности сотрудников малых и средних предприятий, HP расширила свое коммерческое портфолио продуктов на базе процессоров AMD, представив модели ноутбуков HP ProBook 445R G6, HP ProBook 455R G6 и настольный ПК HP ProDesk 405 G4 Desktop Mini.

Построенные на базе мобильных процессоров 2-го поколения AMD Ryzen, ноутбуки HP ProBook 445R G6 и HP ProBook 455R G6 помогают сотрудникам оставаться продуктивными как в офисе, так и в поездках. Новые модели переняли элегантный дизайн, присущий портфолио HP EliteBook, имеют ультратонкое алюминиевое шасси с четкими линиями и прямыми гранями и прошли 9 испытаний на прочность в соответствии с MIL-STD стандартами. Благодаря большому ходу петель пользователи могут раскрывать экран на 180 градусов, полностью укладывая ноутбук на стол, что облегчает совместную работу с контентом, а функция HP Noise Cancellation позволяет снизить уровень фонового шума на 20 дБ, обеспечивая качественный звук при голосовом общении и видеозвонках.

Настольный мини-ПК HP ProDesk 405 G4 Desktop Mini выполнен в компактном и изящном корпусе, при этом отличается высокой производительностью, масштабируемостью и безопасностью, которые сегодня столь необходимы малым и средним предприятиям. Новый компьютер стал первой моделью HP в линейке настольных мини-ПК 400-й серии на базе процессора AMD Ryzen PRO 2-го поколения со встроенной графикой Radeon Vega и способно одновременно работать с тремя дисплеями. Устройство отвечает новым запросам заказчиков, нуждающихся в мощных системах для создания контента, и для которых важно иметь доступ к расширенным функциям безопасности и управления, реализованным в процессоре AMD.

Современные сотрудники предпочитают личное общение чаще, чем их старшие по возрасту коллеги. В частности, предпочтение личным коммуникациям отдают 84% сотрудников из числа поколения Z, и в качестве инструмента для подобного взаимодействия с коллегами они используют виртуальные решения, такие как Skype или Zoom. Компания HP представила решения HP Zoom Room, которые призваны упростить ИТ-руководителям выбор инструмента для конференцсвязи и совместной работы, и наилучшим образом удовлетворяют потребностям их организаций.

HP Zoom Rooms Solutions – это инструменты для создания виртуальных переговорных комнат, которые отличаются высокой безопасностью, просты в управлении и могут использоваться как малыми, так и средними и крупными организациями. Новые

Компания HP также представила сервис HP Premier Care Solutions для улучшения поддержки премиальных коммерческих ноутбуков, в том числе, моделей HP EliteBook и HP ZBook. Этот пакет рекомендован для всех обладателей подобных ноутбуков и обеспечивает надлежащий уровень защиты, поддержку и уровень обслуживания, позволяя повысить продуктивность работы пользователей с устройствами.

Новая линейка ноутбуков и устройств-трансформеров HP Envy воплощает в себе изысканный дизайн и высокую скорость работы премиальных моделей HP Spectre. Ноутбуки поставляются с панелью управления HP Command Center для настройки производительности и отличаются элегантным дизайном с отверстиями для динамиков и охлаждения, выполненными в виде геометрического узора. HP Envy поддерживают функции защиты, в том числе, оснащены сканером отпечатков пальцев, выключателем для камеры и поставляются с опциональной технологией HP Sure View для защиты экрана от подглядывания.

Предназначенный для людей, ведущих мобильный образ жизни, ноутбук HP Envy 13 Laptop построен на базе новейших процессоров Intel и обеспечивает до 19 часов работы от батареи (что почти на 41% больше, чем в предыдущем поколении). В основе модели HP Envy x360 13 – мощный процессор AMD Ryzen 2-го поколения, при этом устройство-трансформер способно работать от батареи до 14,5 часов.

Модель HP Envy x360 15 отличается универсальностью и может поставляться как с процессором AMD, так и с новейшим процессором Intel Core 8-го поколения, обеспечивая до 13 часов автономной работы. При этом верхняя рамка в новом устройстве на 28% уже, чем в предыдущей модели, а опциональный AMOLED экран обеспечивает точную цветопередачу и высокую яркость.

Ноутбук HP Envy 17 Laptop создан для высокой производительности. Он оснащен процессором Intel Core 8-го поколения и графической картой NVIDIA GeForce MX250. Новое 17-дюймовое устройство предлагает оптимальные пропорции экрана и корпуса и помогает полностью погрузиться в контент за счет минимальной верхней рамки, которая стала на 45% тоньше, чем в предыдущем поколении.

Сервис HP DaaS Proactive Security Service будет доступен в регионе EMEA с апреля 2019 г. Сервис Proactive Security с предложением от Aon будет доступен в США с апреля 2019 г., на остальных рынках будет представлен позднее в этом году.

Ноутбуки HP ProBook 445R G6 и HP ProBook 455R G6 поступят в продажу в России в мае и будут продаваться по цене от 29 990 руб.

Настольный мини-ПК HP ProDesk 405 G4 Desktop Mini поступит в продажу в России в июне.

Решения HP Zoom Rooms Solutions появятся в продаже в регионе EMEA в августе. Информация о цене будет доступна позднее.

Решения HP Premier Care Solutions предлагаются в составе трех пакетов. Пакет Essential Care доступен уже сегодня. Пакеты Expanded Care и Enhanced Care будут доступны в регионе EMEA во второй половине 2019 г.

Модель HP Envy 13 Laptop поступит в продажу в России в мае по цене от 69 990 руб.

Модель HP Envy x360 13 будет доступна в России в мае по цене от 59 990 руб.

Устройство HP Envy x360 15 на базе процессоров Intel поступит в продажу в России в июне с начальной ценой от 74 990 руб.

Модель HP Envy x360 15 на базе процессоров AMD появится в продаже в России в мае и будет продаваться по цене от 59 990 руб.

Ноутбук HP Envy 17 Laptop поступит в продажу в регионе EMEA в апреле 2019 г. по цене от 999 евро.