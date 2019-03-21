«Форс» развернул центр управления облачными сервисами Oracle Cloud в России

«Форс – центр разработки» (входит в ГК «Форс»), партнер корпорации Oracle, объявил о создании центра управления облачными сервисами для расширения предложения, локализации и поддержки сервисов Oracle Cloud в России. «Форс» в статусе Oracle MSP предоставит заказчикам готовое бизнес-решение на основе публичного облака Oracle, когда сервисы вендора сопровождаютcя собственными сервисами партнера.

Центр управления облачными сервисами – подразделение «Форс – центр разработки» – специально создан для координации деятельности по внедрению, поддержке и развитию облачных решений на платформе Oracle Cloud. По заявлению «Форс», его отличает высокая степень готовности бизнес-процессов для сопровождения нового направления, наличие собственной технологической среды и необходимого количества сертифицированных специалистов, владение техническими навыками и специализированным инструментарием при гарантированном качестве оказания услуг.

«Облачное предложение "Форс" позволяет заказчикам воспользоваться готовой, полностью выстроенной юридической, технологической и финансовой инфраструктурой для предоставления и сопровождения облачных сервисов Oracle. Заказчик имеет возможность получить сервисы по доступу к облачной платформе Oracle "под ключ", включая разработку архитектуры проекта, развертывание систем, миграцию баз данных и приложений, а также полное финансовое и организационное сопровождение. Это дает заказчику огромные преимущества», – отметил президент «Форс» Алексей Голосов.

«"Форс" продолжает оставаться стратегическим партнером Oracle, помогая заказчикам воспользоваться всеми преимуществами наших технологий, включая облачные. Нам приятно подтвердить соответствие всем жестким требованиям, которые предъявляются к партнеру для подтверждения статуса Oracle Cloud Managed Service Provider (MSP). В рамках этой программы Oracle и "Форс" предоставят заказчикам еще больше сервисов, создавая для них дополнительные ценности и помогая им в цифровой трансформации бизнеса с использованием облака», – сказала Орла Ни Чоркора (Orfhlaith Ni Chorcora), вице-президент глобального подразделения Oracle A&C по технологиям и облачным системам.

Перенос нагрузок в облако Oracle с одновременной оптимизацией используемых ресурсов и передачей на сторону вопросов повседневной эксплуатации систем позволяет заказчику сократить затраты на ИТ в несколько раз. При этом освобождаются существенные ресурсы для решения других, более сложных задач.

В рамках модели MSP заказчики получают доступ к PaaS- и IaaS- сервисам Oracle, в том числе, с использованием Oracle Cloud at Customer (облако Oracle у клиента) и модели Oracle Universal Credits.

Бизнес-среда Fors Cloud помогает заказчикам решать такие задачи, как миграция приложений в облако, переход на современные версии СУБД и связующего ПО, оптимизация приложений для перехода в облако, резервное копирование, анализ производительности, рекомендации по ее повышению и росту доступности систем, автоматический мониторинг конфигураций и многое другое. Все услуги базируются на мировых промышленных стандартах, что является гарантией переносимости в любую среду. По данным «Форс», опыт пользователей Fors Cloud показывает, что сроки выполнения проектов по миграции сокращаются как минимум в три раза – за счет использования ресурсов и экспертизы компании.

Среди наиболее востребованных в России облачных сервисов такие, как Oracle Management Cloud, Oracle Exadata Cloud at Customer, Oracle Database Cloud Service, Oracle Integration Cloud, Oracle Identity Cloud Service, Oracle CASB Cloud Service, Oracle Cloud Infrastructure и Oracle Container Cloud Service, Oracle Ravello и др.

В частности, облачные сервисы Oracle Management Cloud, включающие Application Performance Monitoring, Log Analytics и ряд других, позволяют заказчикам поднять на новый уровень производительность ИТ систем и одновременно с этим – повысить качество обслуживания клиентов. За счет сокращения времени отклика оптимизированная облачная ИТ-инфраструктура обеспечивает обслуживание большего числа пользователей и обработку большего числа запросов.

Технологические компоненты Fors Cloud, обеспечивающие процессы управления и сопровождения облачных сервисов, размещены в ЦОД на территории России, который сертифицирован на соответствие международным стандартам Tier 3, PCI DSS 3.0, ISO 27001. При возникновении нештатных ситуаций или сбоев, угрожающих данным клиентов, будут задействованы ресурсы резервного дата-центра, и система будет оперативно развернута в новой среде. Передача данных по сети осуществляется с использованием SSL-шифрования.

По направлению сопровождения Oracle Cloud «Форс» предлагает три уровня технической поддержки – базовый, оптимальный, максимальный, которые отличаются набором услуг и параметрами SLA. Кроме того, интегратор имеет возможность и готов идти навстречу особенным пожеланиям заказчика – системы и процессы могут быть адаптированы в соответствии с ними.