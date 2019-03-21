«ЭР-Телеком» выбрала Netcracker Digital BSS для цифровой трансформации

Netcracker Technology сообщила, что «ЭР-Телеком Холдинг» выбрала решение Digital BSS от Netcracker для проведения цифровой трансформации. «ЭР-Телеком Холдинг» будет использовать BSS-пакет компании Netcracker для сокращения времени выхода на рынок новых продуктов, централизации и консолидации основных процессов и систем, а также для улучшения качества обслуживания клиентов путем создания экосистемы востребованных для клиента цифровых продуктов и услуг.

«ЭР-Телеком Холдинг» выбрал решение Digital BSS от Netcracker, включающее в себя следующие предложения: Digital Marketplace, Customer Channel Management, Sales & Marketing Management, Customer & Partner Management, Revenue Management, Product Management и Hybrid Service & Resource Management.

Решения Netcracker позволят «ЭР-Телеком Холдинг» преобразовать разрозненные и распределенные BSS-системы в единую платформу, посредством упрощения и стандартизации процессов конфигурации и биллинга в организации. Кроме того, сервис Digital Marketplace компании Netcracker поможет улучшить качество обслуживания клиентов за счет сокращения времени выхода на рынок новых цифровых услуг для бизнеса и создания каналов самообслуживания, обеспечив «ЭР-Телеком Холдинг» возможность предлагать более широкий спектр услуг, включающий как собственные предложения, так и предложения от партнеров.

«Наш выбор решений цифровой трансформации от Netcracker обусловлен признанной способностью этой компании предоставлять инструменты для трансформации компании нашего профиля в поставщика цифровых услуг, - сказала директор по B2B «ЭР-Телеком Холдинга» (бренд «Дом.ru Бизнес») Елена Венцлавович. - Мы ожидаем, что по мере преобразования наших систем в партнёрстве с Netcracker, мы сможем предоставлять наилучшие возможности для наших клиентов».

«Необходимости в трансформации операторов связи в поставщиков цифровых услуг сегодня стоит как никогда остро и внедрение базовых систем нового поколения является одним из основополагающих принципов этой важнейшей трансформации», - сказал Сильван Сейнор (Sylvain Seignour), руководитель отдела по работе с клиентами Netcracker. «Мы рады работать с компанией «ЭР-Телеком» и находить инновационные способы, чтобы помочь ей превратиться в поставщика услуг следующего поколения».