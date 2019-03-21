Delivery Club планирует достичь показателя в два миллиона заказов в месяц

Сервис заказа готовой еды Delivery Club достигнет 2 млн ежемесячных заказов и 340 млн руб. выручки в месяц в марте 2019 г. Об этом CNews рассказали в пресс-службе Delivery Club.

В сравнении I кварталов 2018 и 2019 гг. Delivery Club вырос на 100% по основным показателям: выручки и заказам. 2019 г. для Delivery Club станет самым прорывным в истории компании — сервис ожидает двукратного роста за год.

«DC остается абсолютным лидером рынка как в России, так и в Москве, где за год мы выросли на 116%. Мы намерены посвятить этот год росту объема заказов, скорости доставки и развитии продукта. Сейчас среди наших партнеров 8 тыс. ресторанов, три крупнейшие сети быстрого питания и система логистики с лучшими курьерами», – сказал Андрей Цыценко, СЕО Delivery Club.

Delivery Club на сегодняшний день: 8,3 тыс. ресторанов; 107 городов присутствия; девять городов собственной доставки; за 2018 г. DC в 10 раз увеличил число собственных курьеров; занимает около 80% рынка онлайн-доставки (данные UBS); среднее время доставки — 40 минут, в ресторанах быстрого питания — 30 минут; Москва составляет примерно 60% доли DC;

Delivery Club — платформа, на которой представлены крупнейшие франшизы ресторанов быстрого питания. С конца прошлого года Delivery Club сотрудничает с KFC и McDonald’s. Кроме того, сервис работает с Burger King.