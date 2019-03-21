«Банк Авангард» интегрировал интернет-банк с учетными сервисами «СКБ Контур»

Банк «Авангард» завершил интеграцию интернет-банка «Авангарда» и сервисов бухгалтерского учета для малого бизнеса «Контур.Бухгалтерия», «Контур.Эльба» компании «СКБ Контур».

Целью интеграции было повышение уровня сервиса и безопасности работы клиентов банка «Авангард», использующихучетные бухгалтерские системы. Теперь клиенты сервисов смогут использовать информацию о состоянии счетов в «Авангарде» и выписку по ним практически в режиме онлайн, а также создавать и отправлять в интернет-банк платежные поручения непосредственно из программ «Контур.Бухгалтерия» и «Контур.Эльба».

Клиенты банка, которые еще не знакомы с «Контур.Бухгалтерией», при покупке учетной программы получат приветственный бонус — 3 месяца бесплатной работы.

При регистрации в сервисе «Контур. Эльба» клиенты банка получат 30 дней бесплатного обслуживания, а вновь зарегистрированные ИП, которым еще не исполнилось трёх месяцев с момента регистрации, — год.

Павел Орловский, менеджер разработки «Контур.Эльбы», отметил: «У многих пользователей Эльбы есть счёт в банке "Авангард", и они хотят связать его со своей облачной бухгалтерией. Платежная интеграция поможет им легче решать бухгалтерские задачи, оперативно узнавать об оплате счетов клиентами и больше времени уделять бизнесу. Отмечу, что впервые с банком "Авангард" мы провели интеграцию через наше новое технологическое решение – универсальный интеграционный шлюз. Его можно использовать для интеграции с другими сервисами СКБ Контур, такими как, электронный документооборот, анализ финансово-хозяйственнойдеятельности и другими».

Мокрышев Сергей, старший вице-президент банка «Авангард», отметил: «У банка большое количество корпоративных клиентов и ИП, а продукты компании СКБ Контур популярны среди них, многие используют один из двух бухгалтерских сервисов. Сама же технология прямого обмена является практически стандартом для взаимодействия интернет-банков и других сервисов. Она более комфортна и безопасна для клиентов, поэтому я рад, что она теперь доступна и для клиентов компании СКБ Контур».

Контур.Бухгалтерия — облачная бухгалтерия для малых предприятий от СКБ Контур, которая позволяет легко вести учет, начислять зарплату, автоматически рассчитывать налоги и отправлять отчетность в госорганы.

Контур.Эльба — облачная бухгалтерия от СКБ Контур для ИП и ООО на УСН, ЕНВД и патенте, который помогает вести бизнес и сдавать отчётность без бухгалтера.

Интернет-банк Авангарда — система дистанционного банковского обслуживания для компаний и индивидуальных предпринимателей. Система разработана специалистами банка и позволяет проводить все виды банковских операций дистанционно, круглосуточно, в режиме онлайн, включая платежи, конверсионные операции, получение/внесение наличных, ведение паспортов сделок, депозиты, кредиты, а также отправлять в банк отчетность, письма, заявки.