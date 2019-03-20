«Системный софт» запустил серию технических лабораторий для заказчиков

«Системный софт», российский дистрибьютор программного обеспечения, запустил серию технических лабораторий по обучению заказчиков возможностям работы с продуктами из портфеля компании. Cерия бесплатных обучающих встреч начнется с курса по практической работе с решениями Commvault, производителя систем для резервного копирования и восстановления данных.

Слушателей курса ждет вводный технический обзор архитектурных особенностей, требований к планированию ресурсов и вариантов установки при развертывании Commvault. Специалисты компании подробно расскажут об инструментах для устранения неисправностей и передовых приемах повышения производительности. Отдельная часть обучения будет посвящена «живой» демонстрации продукта в ситуации, приближенной к реальной.

«За годы работы в “Системном софте” сформировалась выдающаяся команда профессионалов, эксперты которой специализируются на программном обеспечении самой разной направленности. У нас накопилось много знаний и навыков, и мы хотим поделиться с заказчиками самыми полезными из них. Наши технические лаборатории позволят значительно улучшить Customer journey для наших клиентов, а также помогут повысить общий уровень ИТ-компетенций в российском бизнесе», – сказал Алексей Платов, менеджер по продуктам компании «Системный софт».

Курс будет полезен для эксплуатационного и административного персонала, ответственного за конфигурирование Commvault. По окончании лаборатории слушатели смогут развертывать и конфигурировать компоненты Commvault, проектировать высокопроизводительные масштабируемые решения для дедупликации данных и хранения их в ЦОД. В ходе лекций слушатели получат исчерпывающую информацию о планировании и проектировании масштабируемых решений для защиты виртуальных сред.

Commvault – компания, специализирующаяся на решениях по защите данных, управлению информацией. Продукты Commvault помогают упорядочивать данные, избегать лишних затрат и снижать чрезмерную сложность ИТ-инфраструктуры.