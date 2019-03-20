Сбербанк и «Эвотор» представили «умную» онлайн-кассу российского производства

Сбербанк и производитель онлайн-касс «Эвотор» представили новый смарт-терминал «Эвотор 5i» со встроенным эквайрингом. Это первая онлайн-касса российского производства, которая объединяет в одном корпусе смарт-терминал и ПИН-пад для проведения безналичных платежей.

Презентация нового смарт-терминала состоялась в рамках выставки METRO EXPO — 2019. Сбербанк является стратегическим партнером METRO EXPO — 2019.

Эвотор 5i обеспечивает для предпринимателя соответствие закону 54-ФЗ: имеет встроенный фискальный накопитель, подключается к любому оператору фискальных данных и передает информацию в ФНС, а также создает дополнительное удобство для приема платежей.

Через смарт-терминал «Эвотор 5i» можно провести любой вид платежа с помощью банковских карт, Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay. Смарт-терминал «Эвотор 5i» будет позволять работать с эквайрингом любого банка.

Смарт-терминал «Эвотор 5i» легкий и эргономичный, может работать без подзарядки до 12 часов, выходит в интернет через 3G, Wi-Fi и Ethernet, через соответствующие драйверы к терминалу подключаются принтер этикеток, денежный ящик или весы.

Это оптимальное решение для небольших магазинов, предприятий услуг и общепита, выездной и рыночной торговли, сувенирных и цветочных точек. Также терминал может использоваться как дополнительная точка оплаты в крупных магазинах.

На смарт-терминале «Эвотор 5i» бесплатно установлены все базовые программы для проведения кассовых операций, товарного учета, скидок, работы с алкоголем, контроля сотрудников, а также сбора статистики продаж и управления устройствами в личном кабинете. Также на терминал можно загрузить приложение, необходимое для работы с маркировкой.

Дополнительно на смарт-терминал можно установить порядка 400 как платных, так и бесплатных сервисов из магазина приложений «Эвотор.Маркет», с помощью которых можно автоматизировать и повысить эффективность бизнеса торговой или сервисной точки.

Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка, отметил: «Сбербанк и предприятия нашей экосистемы с особым вниманием относятся к созданию и развитию сервисов и других средств обеспечения работы организаций малого бизнеса. Главные требования, которым должны соответствовать все новые разработки, — удобство и оптимальное соотношение "цена — качество". Новая онлайн-касса "Эвотора", безусловно, соответствует этим требованиям и, по нашему мнению, станет лидером среди подобных устройств на рынке».

Андрей Романенко, со-основатель и генеральный директор компании «Эвотор», сказал: «Мы создали для нашего клиента – малого предпринимателя – новый очень удобный инструмент. Раньше, чтобы продать товар, продавец принимал банковскую карту с помощью пинпада и пробивал чек на кассе. С новым “Эвотор 5i” нужна только касса, всё остальное встроено в ее корпус, это позволяет сэкономить деньги на покупку дополнительных устройств».