«Центр технологий банкротства» и «Банкротный клуб» дговорились об информационном сотрудничестве

Дочерняя компания Сбербанка и «Право.ру» – «Центр технологий банкротства» и национальная ассоциация по банкротству и управлению проблемными активами «Банкротный клуб» заключили соглашение о взаимодействии.

Стороны договорились об информационном сотрудничестве с целью обоюдного продвижения продуктов и мероприятий, повышения уровня правовой грамотности в сфере принудительного взыскания и развития культуры банкротства в российском обществе.

Так, «Центр технологий банкротства» будет анонсировать и освещать в рамках Единой системы по ведению процедур банкротства Bankro.tech, а также в социальных сетях, каждое заседание «Банкротного клуба». Помимо этого, «Центр технологий банкротства» предоставит скидку в размере 10% членам «Банкротного клуба» на все продукты системы Bankro.tech.

В свою очередь «Банкротный клуб» предоставляет «Центру технологий банкротства» возможность обращаться к его участникам с информацией о системе Bankro.tech, в том числе в рамках заседаний «Банкротного клуба».

Евгений Акимов, управляющий директор-начальник управления принудительного взыскания и банкротства департамента по работе с проблемными активами Сбербанка, отметил: «Соглашение поможет продвижению ʺЕдиной системы по ведению процедур банкротства Bankro.techʺ, с помощью которой мы меняем культуру банкротства. Наш сервис уже сейчас помогает юристам использовать время более эффективно, уделяя больше времени решению сложных задач».

Bankro.tech — онлайн-сервис, созданный «Центром технологий банкротства». Он позволяет вести все дела о банкротствах в едином интерфейсе, хранить в своем «облаке» необходимые данные и документы. Элементы искусственного интеллекта позволяют прогнозировать и формировать стратегии работы с проблемным активом и другими кредиторами, а также планировать и отслеживать рассмотрение дел в судах и выполнение задач сотрудниками.