Совкомбанк интегрировал «Контур.экстерн» в систему ДБО

Совкомбанк интегрировал в систему дистанционного обслуживания сервис интернет-отчетности «Контур.экстерн» компании «СКБ контур». Теперь предприниматели могут сдавать налоговую отчетность прямо из чат-банка.

Новый сервис будет полезен предпринимателям на УСН и ЕНВД, которые часто заполняют отчеты в бесплатных сервисах, где нет возможности передать файлы в контролирующий орган.

Теперь, подключившись к сервису интернет-отчетности в чат-банке, предприниматель сможет дистанционно отправлять отчеты в ФНС, вести переписку с налоговой, получать запросы и направлять пояснения. Перед отправкой «Контур.экстерн» проверяет отчет на ошибки. И если они есть — не дает отправить файл, пока ошибки не будут исправлены. Это увеличивает вероятность, что предприниматель успешно отчитается с первого раза.

«Банки закрывают все больше потребностей малого и среднего бизнеса, интегрируя полезные сервисы в свои системы ДБО. И именно такая стратегия позволяет им оставаться конкурентоспособными на рынке банковского обслуживания МСБ. Одна из насущных задач каждого бизнеса — сдача отчетности. С помощью системы "Контур.экстерн" банки могут предоставлять своим клиентам удобный сервис для отправки отчетности прямо в интернет-банке», — отметил Петр Штеркель, менеджер проектов развития «СКБ контур».

Также запуск нового сервиса прокомментировал Вадим Дзыгарь, управляющий филиалом «Бизнес», заместитель главного управляющего директора Совкомбанка: «Уже более 100 тыс. клиентов открыли расчетный счет в Совкомбанке. Для каждого мы стараемся подобрать легкое и удобное решение по ведению бухгалтерии. Все возможности для этого реализованы в чат-банке, где практически все вопросы можно решить дистанционно. Теперь и отчеты ФНС вошли в этот перечень благодаря нашему партнерству с "СКБ контур". Думаю, что клиенты оценят новый сервис. Впереди нас ожидает много интересных совместных решений, направленных на то, чтобы сделать жизнь предпринимателей проще и удобнее в части работы с банком».