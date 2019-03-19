«Первый ОФД», Weborama и РБК запустили сервис PeopleTarget

«Первый ОФД», Weborama и РБК объявили о создании совместного продукта PeopleTarget – комплексного медийного продукта на ресурсах programmatic-сетей с использованием таргетингов на реальных покупателей.

В основе сервиса лежат данные офлайн покупателей и их потребительские предпочтения, передовые технологии по работе с данными, а также рекламный инвентарь, отвечающий современным критериям качества. Для таргетирования используются результаты обработки обезличенных данных «Первого ОФД» с применением метода data mining на базе DMP Weborama.

Нативная интеграция с современными инструментами по работе с онлайн и офлайн данными позволит в режиме реального времени формировать единую базу профилей с известными онлайн-идентификаторами (Cookie) для последующей коммуникации в онлайн-каналах. Данная связка получается путем обогащения собственной базы данных офлайн-идентификаторов (телефоны, email) онлайн-идентификаторами пользователя.

В единой базе данных продукта содержится информация о более миллиарда совершенных транзакций в привязке к содержимому чека. Это дает рекламодателям большую гибкость в выборе нужных целевых групп, а также вариативность в построении кастомной аналитики, которая может включать в себя ключевые параметры: от цены товара на полке и объема продаж по конкретной цене до географии продаж и среднего чека. На данный момент общий объем данных, доступный для использования в онлайн-каналах, составляет 200 млн. уникальных пользователей, что позволяет выстраивать эффективную коммуникацию как с узкими, так и с широкими аудиторными группами.

Для оценки эффективности РК клиент будет получать pre и post-аналитику объемов продаж товаров, которые участвовали в РК, а также в процессе проведения кампании сможет проводить мониторинг эффективности и оперативно менять ее параметры.

PeopleTarget уже подтвердил эффективность несколькими кейсами с разными вертикалями рекламодателей. Первый был реализован для компании Essity и ее торговой марки Libresse c рекламным агентством Media Instinct. В рамках кейса удалось достигнуть увеличения доли Libresse на рынке ночных прокладок на 8 п.п. относительно ключевых конкурентов в городах с размещением на данные ОФД.

За три месяца до старта РК были проанализированы продажи бренда в России и сопоставлены с конкурентами, а также выявлены города, в которых стояла задача поднять продажи.

Опираясь на данные pre-аналитики, города были поделены на две группы: группа городов с хорошей долей присутствия бренда на рынке, в которых размещение не проводилось, и города с низкими объёмами продаж, на которые была сфокусирована медийная активность.

По итогам кампании post-аналитика показала, что значимое увеличение доли Libresse на рынке пришлось именно на регионы с сильной медийной поддержкой, а в группе, где рекламную кампанию не показывали, доля продаж осталась без изменений.

«Мы стремимся использовать все возможности Big Data в наших рекламных кампаниях, регулярно тестируем новые инструменты и аудиторные сегменты. Благодаря People Target у нас появилась возможность получать информацию о продажах в реальном времени и увеличивать их в проседающих регионах, опираясь на данные офлайн покупателей. Были рады быть пионерами в использовании данного продукта и, безусловно, планируем масштабироваться в этом направлении. Спасибо нашему digital агентству Media Instinct за активное сотрудничество и поддержку на всех этапах реализации проекта», - сказала Ольга Суренская, Digital Marketing Manager Essity Consumer Goods.

Антон Иванюшин, управляющий партнер White Box (Media Instinct Group) отметил:- «В рамках ожесточающейся конкуренции за конечного потребителя мы стремимся максимально повысить эффективность рекламных инвестиций наших клиентов. Одним из путей решения данной задачи для нас является использование данных по офлайн продажам для повышения качества таргетинга на целевую аудитории, а также для отслеживания эффективности рекламных кампаний. Мы рады, что первый кейс продукта People Target был реализован для бренда нашего клиента Essity, и что он продемонстрировал столь хорошие бизнес результаты. Это действительно мотивирует на еще более стремительное развитие блока офлайн данных в рамках всей группы Media Instinct.»

Партнеры уверены, что PeopleTarget будет востребован и актуален для брендов, чей потребитель по большей части совершает покупки в офлайн-среде, то есть в первую очередь для FMCG, электроники, beauty-сегмента, фармацевтических товаров и других категорий производителей.

«Мы входим в топ3 игроков на рынке ОФД, обладаем уникальными данными о продажах на всей территории РФ. Объединение с такими профессионалами рынка как РБК и Weborama позволило нам создать действительно полезный продукт для клиентов, что обеспечит дальнейшее развитие компании», — сказала управляющий партнер «Первого ОФД» Ирина Есипенко.

«Рынок данных становится более зрелым, и настал поворотный момент в вопросе использования связок онлайн и офлайн. Игроки рынка находятся в постоянном поиске оптимальных решений, призванных выполнить задачи брендов, и наш совместный продукт PeopleTarget позволит рекламодателям охватить текущих и потенциальных потребителей, увеличить продажи, настроить коммуникацию в нужных регионах с потребителями собственных или конкурирующих брендов, получить более глубокую аналитику медийных размещений», — сказала управляющий директор Weborama Анжела Федорченко.

«Мы видим большой потенциал в продукте People Target для рынка Digital. Спрос на рекламу с использованием данных серьезно вырос за последние годы. А продукт People Target обладает уникальными данными о потребительских предпочтениях - именно поэтому мы приняли решение объединить усилия с 1-ОФД и Weborama для продвижения продукта на рынок», — сказала коммерческий директор РБК Людмила Гурей.