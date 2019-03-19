Концерн «Автоматика» вышел в лидеры радиоэлектронного кластера «Ростеха»

Концерн «Автоматика» занял первое место в рейтинге холдинговых компаний радиоэлектронного кластера госкорпорации «Ростех» в 2018 г., продемонстрировав наибольший рост выручки – до 45%. Об этом CNews сообщила пресс-служба «Автоматики».

Рост финансовых показателей холдинга обусловлен реализацией масштабных проектов на гражданских рынках, в том числе в сфере цифровой экономики.

В 2018 г. концерн «Автоматика» в сжатые сроки осуществил поставку и монтаж 9 тыс. металлодетекторов на избирательных участках для обеспечения президентских выборов. Стоимость данного контракта составила 1,6 млрд руб. Помимо этого концерн реализовал проект по созданию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Иркутской области. Совместно с центром прикладных исследований компьютерных сетей концерн «Автоматика» провел работы по созданию лабораторного стенда 5G сети на базе отечественных решений. При участии Калужского электромеханического завода, признанного лучшим предприятием холдинга на 2018 г., концерн «Автоматика» ведет проект по производству и поставке фискальных накопителей на рынок контрольно-кассовой техники. В обеспечение требований 374-ФЗ, концерном «Автоматика» в партнерстве с «КНС групп» и группой компаний «Цитадель» создан и поставляется операторам связи программно-аппаратный комплекс на базе системы хранения данных «Купол». Объем выручки на 2018 г. составил более 1 млрд руб.

Серьезные работы произведены холдингом в части импортозамещения. Так, предприятие концерна «Автоматика» «Калугаприбор» заместило иностранные аналоги в части сетевых телекоммуникационных и электротехнических шкафов, пассивного телекомоборудования и систем бесперебойного питания. При этом стоимость продукции «Калугаприбора», по данным концерна, сопоставима либо ниже зарубежных аналогичных решений. Предприятие концерна «Автоматика» «ИНЭУМ им. И.С. Брука» продолжает развивать высокотехнологичные решения для различных сегментов гражданского рынка на базе отечественной вычислительной техники «Эльбрус»: серверов, СХД, персональных компьютеров, экономичных терминалов, планшетов. Данные решения дают возможность выполнить показатели по импортозамещению и повысить информационную безопасность.

Концерн «Автоматика» проводит исследования и разработки по перспективным направлениям сетей связи 5G, промышленного интернета вещей, квантовой криптографии, современных методов защиты от киберугроз, нейронных сетей, цифровизации автотранспорта и искусственного интеллекта. Также в рамках стартовавшей в 2018 г. программы диверсификации производства концерн вышел на рынок навигационно-криптографических модулей тахографа и с 2019 г. планирует занять как минимум четверть рынка.

«Холдинговая компания "концерн "Автоматика" была признана центром компетенции государственной корпорации "Ростех" в области кибербезопасности и информационных технологий, – отметил генеральный директор концерна "Автоматика" Владимир Кабанов. – В 2018 г. был заложен серьезный фундамент в развитие целого комплекса проектов для различных секторов экономики. В 2019 г. мы намерены продолжать двигаться в данном направлении, предлагая нашим партнерам и заказчикам в лице "Россетей", "Ростелекома", МВД, предприятий "Ростеха" и других компаний, ведомств и субъектов Российской Федерации высокотехнологичные решения отечественного производства».