Клиенты Альфа-банка смогут проследить маршрут своих международных платежей

Альфа-банк предоставил клиентам доступ к системе SWIFT GPI – технологии, позволяющей непрерывно отслеживать прохождение международных платежей по межбанковской системе.

Сервис предоставляется бесплатно и обеспечивает для клиентов-импортеров высокий уровень прозрачности и контроля каждого платежа, а также повышенную скорость, определенность движения платежей в адрес международных контрагентов.

В новой версии интернет-банка клиент в режиме онлайн видит полный трэкинг платежа: от обработки его Альфа-банком, построения маршрута платежа и последующего прохождения по цепочке банков-корреспондентов до момента зачисления на счет конечного получателя.

Таким образом, клиент контролирует платеж, отслеживая, в каком банке он находится, на какой стадии исполнения, а также получает информацию об удержанных банками-корреспондентами комиссиях.

«Альфа-банк ассоциируется у клиентов с надежным банком для международных операций. В условиях меняющейся международной конъюнктуры один из основных запросов клиентов – прозрачность и скорость расчетов с внешними контрагентами. Альфа-банк первым из российских банков подключился к системе SWIFT GPI в конце 2017 г. и это дало неоспоримые преимущества нашим клиентам: прослеживая, как через межбанковскую систему идут платежи от наших клиентов к их внешним контрагентам, мы выстраиваем оптимальные маршруты, чтобы ускорить расчеты для клиентов. В последнее время все больше юридических лиц обращаются в банки с запросами о получении информации по отправленным международным платежам. Компаниям важно понимать, где находятся их средства, чтобы в том числе ускорить бизнес-процессы. Именно поэтому мы открыли доступ к этой системе для всех клиентов, предоставив им возможность самим отслеживать статус своих платежей, включая информацию банков-корреспондентов: как быстро банк обработал платеж, какую удержал комиссию и прочее», – сказала руководитель по развитию продуктов ВЭД Альфа-банка Юлия Зуйкова.