Kingston представила новую линейку корпоративных SSD Data Center 500

Kingston Digital, подразделение по производству флеш-памяти Kingston Technology Company, , объявило о выпуске Data Center 500 – новой линейки корпоративных SSD. Модель DC500R оптимизирована для интенсивного чтения, а DC500M – для смешанных рабочих нагрузок. Оба твердотельных накопителя серии DC500 отвечают требованиям Kingston к качеству обслуживания (QoS), чтобы обеспечить предсказуемую производительность произвольного ввода-вывода, а также предсказуемо низкую задержку в широком диапазоне рабочих нагрузок, связанных с чтением и записью данных.

Диск DC500R подходит для использования в ситуациях, где предполагается множество операций чтения – при загрузке программ, в веб-серверах, инфраструктуре виртуальных рабочих столов, операционных базах данных и в аналитике в реальном времени. Поставщики облачных услуг и создатели программно-определяемых сетей хранения могут использовать преимущества стабильности ввода-вывода и уровня задержки, чтобы обеспечить соответствие требованиям QoS в средах, ориентированных на чтение. При 0,5 DWPD (число записываемых дисков в день) DC500R позволяет ИТ-администраторам оптимизировать инвестиции в оборудование для хранения данных: диск обеспечивает производительность, стойкость и надежность.

Диск DC500M предназначен для смешанных рабочих нагрузок в ситуациях, где присутствует более равномерный баланс операций чтения и записи. Он подходит для поставщиков облачных услуг и программно-определяемых сетей хранения, которым требуется гибкая инфраструктура для адаптации и управления транзакционными рабочими нагрузками. Эти рабочие нагрузки включают работу с искусственным интеллектом, анализ больших данных, облачные вычисления, приложения баз данных, хранилище данных, машинное обучение и оперативные базы данных. DC500M с показателем выносливости 1,3 DWPD подходит для рынка стоечных серверов большого объема для модернизации накопителей, для серверов масштабных центров обработки данных и поставщиков облачных услуг, которым требуются недорогие высокопроизводительные подсистемы хранения.

«80% всех корпоративных твердотельных накопителей, развернутых в центрах обработки данных, требуется менее одного DWPD, — отметил Грегори Вонг, президент и главный аналитик Forward Insights. — Поскольку центры обработки данных стремятся найти оптимальный баланс между устойчивостью, емкостью и стоимостью, ожидаем, что эта тенденция сохранится».

«Качество обслуживания (QoS) для корпоративных SSD особенно важно в области облачных вычислений, где необходим предсказуемый уровень производительности, который соответствует ожиданиям клиентов. Новые твердотельные накопители линейки DC500 обеспечивают отличную производительность при интенсивном использовании в центрах обработки данных, начиная со стадии разработки приложения и заканчивая опытом конечного пользователя, — сказал Кит Шимменти, менеджер направления корпоративных SSD Kingston. — Для обеспечения безопасности пользовательских данных DC500 оснащен сквозной защитой при их передаче и моментальной защитой данных в случае внезапной потери питания. Это оптимальное решение для хранения данных в центре обработки: надежность корпоративного уровня и строгие требования QoS сочетаются с легендарной до- и послепродажной поддержкой Kingston».

Диски серии Data Center 500 доступны в емкостях 480 ГБ, 960 ГБ, 1,92 ТБ и 3,84 ТБ.