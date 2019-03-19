Comparex внедрила Portfolio Management в «Средневолжской газовой компании»

Comparex завершила проект по внедрению глобального управляемого сервиса сервиса для консолидации ПО Portfolio Management Platform в «Средневолжсклй газовой компании». Благодаря проекту СВГК оптимизировала затраты на лицензии и повысила уровень автоматизации процессов контроля IT активами.

Основной вид деятельности СВГК — транспортировка газа потребителям, эксплуатация газовых сетей и объектов газового хозяйства, техническая эксплуатация внутридомового газового оборудования. Компания представляет весь комплекс услуг по проектированию, строительству и обслуживанию систем отопления и газоснабжения для помещений жилого и промышленного назначения в Самаре и Самарской области.

Перед специалистами СВГК стояла задача подобрать оптимальный инструмент для автоматизированного сбора информации о программных активах, который бы предоставлял данные инвентаризации в полном и структурированном виде. Помимо этого, сервис должен был упростить процесс бюджетирования и распределить программное обеспечение по категориям, например, платное, бесплатное, для некоммерческого использования и т. д.

Партнёром для реализации проекта была выбрана компания Comparex, которая является глобальным экспертом в области Software Asset Management, лицензирования программного обеспечения и решений по управлению лицензиями. Специалисты Comparex предложили для решения поставленных задач собственный продукт Portfolio Management Platform — управляемый сервис, который помогает систематизировать информацию о состоянии установленного ПО и определять оптимальную стратегию управления программными активами.

«За счет собственных решений по автоматизации технической инвентаризации и аналитической обработки полученной информации, Comparex гарантирует, что данные по программным активам доступны для всех пользователей сервиса Portfolio Management Platform в отчетах в режиме 24/7 и всегда будут точными и актуальными» - отметил Сергей Агаев, генеральный директор Comparex.

Использование сервиса Portfolio Management Platform обеспечило компании ряд преимуществ: анализ ПО перед предстоящими переговорами по закупке; выявление и оценка потенциальных возможностей и рисков; анализ вариантов сокращения расходов на ПО; упрощение обнаружения ненужного ПО; обнаружение использования недопустимого в корпоративной системе ПО.

«Благодаря внедренному сервису, нашей компании удалось оптимизировать эксплуатационные расходы и выстроить процесс эффективного управления всеми изменениями, от установленного программного обеспечения до аппаратных средств» - сказал Константин Селиванов, начальник управления ИТ и ЭД СВГК.