Apple представила обновленную линейку iMac. Цены

Apple представила обновленную линейку iMac, которые впервые получили процессоры Intel 9 поколения, а также графический процессор Vega в качестве опции. Пользователи заметят, насколько iMac стал быстрее не только в повседневных задачах, но и в требующих высокой производительности профессиональных приложениях.

«Пользователи непременно оценят невероятный прирост производительности в iMac. Теперь вся линейка iMac предлагает невиданную мощность благодаря процессорам до 8 ядер и графике Vega, — сказал Том Богер, старший директор по маркетингу продуктов Mac. — Великолепный дисплей Retina, превосходный дизайн, двукратный прирост производительности и полюбившаяся пользователям macOS Mojave — всё это позволяет назвать iMac лучшим настольным компьютером в мире».

Благодаря обновлению процессоров во всей линейке пользователи ощутят прирост производительности в выполнении повседневных задач — от редактирования фотографий, игр и написания музыки до создания полноценных фильмов.

iMac 21,5 дюйма теперь оснащается 4-ядерными процессорами 8 поколения, а также впервые для него стали доступны 6-ядерные процессоры, которые обеспечивают прирост производительности до 60%.

iMac 27 дюймов теперь впервые оснащается 6- и 8-ядерными процессорами 9-го поколения, обеспечивая прирост производительности в 2,4 раза.

Графический процессор Radeon Pro Vega стал доступен для iMac 21,5 дюйма, позволяя увеличить его графическую производительность до 80%. iMac 27 дюймов с Radeon Pro Vega теперь обеспечивает 50% рост графической производительности, что подойдёт для таких профессиональных задач, как работа с 3D-графикой, монтаж видео с наложением сложных эффектов или создание графики для игр высокого разрешения.

Изображение на дисплее Retina в iMac реалистичное благодаря разрешению 14,7 млн пикселей, качеству цветопередачи — миллиард цветов, яркости в 500 нит и поддержке расширенного цветового охвата (P3). Есть возможность работать с видео 4K в полном разрешении.

Корпус iMac из алюминия и стекла с толщиной по краям всего 5 мм с клавиатурой и мышью помогает работать эффективнее: он не мешает полностью сосредоточиться на проекте.

macOS Mojave в числе функций предлагает Тёмный режим, который позволяет применить к рабочему столу тёмную схему оформления, при этом контент становится более заметным, в то время как функция «Стеки» наводит порядок на рабочем столе, автоматически раскладывая файлы по группам, а в FaceTime доступны групповые звонки.

Приложения News, Акции, Диктофон и Дом, которые уже знакомы пользователям по iOS, теперь есть и в macOS Mojave, а значит, пользователям доступно ещё больше возможностей на компьютере. В обновлённом Mac App Store доступны статьи, упрощающие поиск программного обеспечения для Mac, а также новые приложения от ведущих разработчиков, включая Microsoft и Adobe.

Новый iMac 21,5 дюйма с дисплеем Retina 4K будет доступен по цене от 107 990 руб., iMac 27 дюймов дисплеем Retina 5K будет доступен по цене от 152 990 руб. Обе модели доступны для заказа с сегодняшнего дня на сайте apple.com/ru. Устройства также появятся в продаже в магазинах авторизованных реселлеров Apple и у некоторых операторов связи по ценам, установленным реселлерами и операторами связи.

Модели iMac в конфигурации без дисплея Retina также остаются доступны по цене от 91 515 руб.