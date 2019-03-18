В «Яндекс.директе» появились аукционы на видео- и наружную рекламу

В «Яндекс.Директе» появилось два новых вида рекламы. Теперь пользователи могут размещать в нем видеорекламу и наружную цифровую рекламу с оплатой за тысячу потенциальных показов (OTS). Об этом CNews рассказала пресс-служба «Яндекса».

Закупка видеорекламы через «Директ» открывает рекламодателям новые возможности. Они смогут разместить свой ролик в видеосети «Яндекса» с месячной аудиторией более 37 млн человек. Максимальная длина ролика — 60 секунд, а в его конце можно добавить «пэкшот» — статичное изображение, дающее пользователю время кликнуть и перейти на страницу продукта.

Также «Директ» позволяет выбирать формат размещения видео и повышать вероятность повторного контакта с аудиторией, корректируя частоту показа медийных баннеров или показывая дополнительную performance-рекламу. Для рекламодателей будут доступны таргетинги по профилю пользователей, аналогичные медийным баннерам: по социально-демографическим характеристикам, семейному положению, профессии, наличию детей, интересам, данным «Яндекс.метрики» и «Яндекс.аудиторий».

Ранее аукционная закупка видеорекламы была доступна только через сервис «Яндекс.дисплей», которым в основном пользовались крупные рекламодатели. Теперь поучаствовать в аукционах смогут все, в том числе представители малого и среднего бизнеса: минимальный бюджет составляет 300 руб. в день, а минимальный чек — 1 тыс. руб.

«В "Директе" давно есть возможность размещать по аукционной модели медийные баннеры, а также видеодополнения и видеообъявления. Теперь в нем доступен почти весь рекламный инвентарь видеосети "Яндекса", — отметил руководитель группы развития рекламных продуктов "Яндекса" Владимир Мосин. — Из системы управления контекстной рекламой "Директ" превратился в полноценный инструмент для решения бизнес-задач: от формирования спроса до привлечения клиентов».

Также в «Директе» появилась возможность по отдельному запросу заказать размещение наружной рекламы с минимальным бюджетом 300 руб. в день. Сейчас в аукционе участвует более 100 цифровых билбордов в Москве, скоро к ним добавятся поверхности в других городах России. Рекламодатели могут выбирать для размещения конкретные рекламные поверхности, а также в режиме реального времени указывать период показа рекламы, оценивать ее эффективность и управлять частотой контактов при ретаргетинге в интернете.