Prestigio представил линейку новых восьмиядерных смартфонов. Цены

Prestigio, производитель портативной электроники, презентовал линейку безрамочных смартфонов с восьмиядерным процессором SharkL3. В нее вошли модели X Pro и S Max.

Оба устройства работают под управлением ОС Android 8.1 Oreo, оснащены оперативной памятью 3 ГБ и поддерживают сети 4G LTE. Флагман S Max поставляется с пользовательской оболочкой 360 OS, которая позволяет настроить устройство в соответствии со своими пожеланиями и минимизировать его энергопотребление.

Линейка устройств оборудована двумя слотами для SIM-карт и отдельным слотом для карты памяти microSD. Модели оснащены литий-полимерным аккумулятором мощностью 3000 мА. В смартфоны встроена камера 13 Мп с автофокусом и вспышкой. У S Max три объектива, у S Pro — два. Для видеозвонков и селфи производитель установил фронтальную камеру 5 Мп в обе модели.

В архитектуре процессора разработчики объединили восемь ядер Octa A55. Четыре из них работают на частоте 1,6 ГГц, четыре — 1,2 ГГц. Один кластер энергоэффективных ядер позволяет экономить заряд аккумулятора, а в случае необходимости задействуется высокопроизводительный кластер, направленный на ускоренную обработку данных. Увеличенное количество ядер в кластере процессора обеспечивает выполнение большего количества одновременных операций и при этом экономно расходует заряд аккумулятора.

Флагманская модель Prestigio S Max со стеклянным экраном 6,1 дюймов поддерживает разрешение 1560 х 720. 32 ГБ внутренней памяти можно увеличить на 128 ГБ при помощи microSD-карты.

Размер экрана Prestigio X Pro чуть меньше — 5,5 дюймов, а разрешение — 1440 x 720. Производитель оборудовал модель 16 ГБ встроенной памяти, которую можно увеличить с microSD.

Prestigio добавил в смартфоны разные режимы съемки, коллекцию фильтров и Emoji.

Устройства упакованы в коробку из матового плотного картона черного цвета, в комплекте — прозрачный чехол-бампер для защиты корпуса и пленка для защиты экрана.

Смартфоны поступили в продажу в онлайн-магазин «Ситилинк». Первые покупатели получат подарок — фитнес-браслет Xiaomi. В ближайшее время линейка Prestigio появится в продаже и в магазинах других сетей.

Стоимость Prestigio S Max: 8 990 руб.; Prestigio X Pro: 9 990 руб.