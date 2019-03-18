Ivanti выпустила новую облачную платформу

Ivanti объявила о выпуске облачной платформы Ivanti Cloud. Новая облачная платформа объединяет ИТ-операции, данные и процессы безопасности, поэтому организации смогут быстро оценить обстановку в своей среде и получить обратную связь. Предоставляя в реальном времени информацию об аналитике устройств, новое облачное решение также предлагает рекомендации с помощью Ivanti Smart Advisors. Данное решение дает приоритетные данные и рекомендации руководству.

Ivanti Cloud – это облачное решение, которое объединяет и управляет данными на серверах и конечных точках предприятия, служит центральным узлом для служб безопасности и операций.

Ключевые компоненты включают в себя: разведка в реальном времени. Теперь у ИТ-специалистов есть быстрый, единый взгляд на состояние среды в реальном времени, включая контекстную активность пользователя, безопасность и работоспособность устройства. Собирая разнообразные данные, такие как состояние безопасности в режиме реального времени, использование лицензий на программное обеспечение, гарантии на оборудование и многое другое, он обеспечивает быструю визуализацию в системах, требующих внимания или исправления безопасности. Например, один клиент бета-версии Ivanti Cloud уже получил реальную пользу и избежал затрат, выявляя неисправные батареи на ноутбуках, что позволяет заменять их до истечения гарантийного срока. Благодаря Ivanti Real-Time пользователям больше не нужно ждать завершения сканирования или использовать устаревшие данные, которым может быть несколько недель. Благодаря поиску на родном языке также легко идентифицировать проблемные системы или уязвимости, такие как неактивные брандмауэры Windows или отключенное шифрование, и быстро выполнять действия одним нажатием кнопки; умные советники. Работая над устранением барьеров между разрозненными ИТ-командами, советники Ivanti Smart Advisors дают рекомендации по улучшению состояния предприятия и устранению сложностей. С помощью Smart Advisors компания Ivanti Cloud дает подробные рекомендации и лучшие практики, определяет приоритеты необходимых действий, которые ИТ-отделы и службы безопасности могут предпринять для минимизации рисков, повышения доступности и производительности. Согласованность устройств - отличный пример того, что Smart Advisors может предоставить. Крупные организации часто пытаются узнать, используются ли приобретаемые ими устройства и у кого они есть. Один клиент бета-версии Ivanti Cloud смог использовать эту возможность для быстрой идентификации более 30 тыс. устройств, которые они «потеряли» на своем предприятии. Ivanti оптимизирует данные и согласовывает их в Active Directory, закупках данных и системах управления конечными точками. Все это делается чтобы дать точную картину состояния своих аппаратных активов, а также их надежности; услуги передачи данных и коннекторы. Для поддержки широкого спектра услуг передачи данных и обнаружения систем Ivanti Cloud предлагает системные коннекторы для решений для управления системами как Ivanti, так и сторонних производителей. Службы данных используют коннекторы и облачные агенты для агрегирования данных, затем происходит их оптимизация и их сверка, для дальнейшего использования в нескольких системах, включая Smart Advisors, информационные панели, другие облачные службы и готовые решения; автоматизация. В Ivanti Cloud также есть автоматизированные действия, которые построены или созданы по определенному сценарию в облаке. Эта автоматизированная структура, используемая для запуска процессов или указания на действия как в облаке, так и локально, представляет собой гибкую структуру, на которой можно построить дополнительную автоматизацию действий и процессов.