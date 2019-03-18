Банк «Открытие» усовершенствует торговую платформу OPEN TRADE

Банк «Открытие» объявил о том, что в апреле 2019 г. у финансовых институтов и корпоративных клиентов банка - пользователей OPEN TRADE, появится возможность отслеживать в торговой системе платежную позицию на любую дату расчетов. Обновление позволит клиенту заранее оценить сумму своих обязательств в разрезе валют, а также понять, какой объем денежных средств он получит от банка для выполнения своих контрактов с внешними контрагентами. Особенно эта опция будет полезна тем клиентам, которые заключают от пяти сделок в день в разных валютных парах.



Банк «Открытие» внедрил торговую платформу OPEN TRADE для финансовых институтов и корпоративных клиентов в декабре 2018 г. За это время количество активных пользователей платформы выросло в два раза, а среднедневной объем торговых операций - более более чем в 1,25 раза.



«Принимая во внимание растущую конкуренцию в области электронных торговых систем и значимость высоких технологий в современном мире, мы стараемся предоставить нашим клиентам лучший инвестиционный сервис, который будет соответствовать ведущим мировым разработкам. С самого первого дня запуска проекта OPEN TRADE наша команда не жалеет ресурсов и времени на его развитие, и, уверен, мы сможем не только оправдать, но и предвосхитить ожидания наших клиентов», - отметил Владимир Омельченко, вице-президент, начальник управления валютных и процентных рынков банка «Открытие».

Второе важное нововведение для клиентов – возможность видеть максимальный и текущий свободный лимиты, а также отслеживать утилизацию лимита в момент заключения сделки. Кроме того, в пользовательский интерфейс будет добавлен модуль выгрузки сделок в учетные системы пользователя с возможностью экспорта реестра за любой период, отфильтрованного более чем по десяти параметрам. Выгрузить данные клиент сможет как в режиме онлайн (по факту заключения сделки), так и в любой другой момент.

Расширенный список типов ордеров, доступных клиенту, максимально гибкая кастомизация рабочей области, англоязычная версия – это далеко не весь список новинок, который будет доступен клиенту с апреля.