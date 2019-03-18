«АМТ-Груп» автоматизировала управление инвестициями АФК «Система»

«АМТ-Груп» объявила о завершении проекта по автоматизации инвестиционной деятельности АФК «Система». В ходе проекта внедрено решение, которое позволяет управлять инвестиционным процессом от этапа возникновения инвестиционной идеи до момента закрытия сделки в различных отраслях экономики.

Использование автоматизированной системы обеспечивает информационную прозрачность при реализации инвестиционной деятельности корпорации. В процессе работы системы формируется единая база проектов с актуальной информацией, бизнесу предоставляются инструменты для контроля за ходом сделок и статусом работ на каждом этапе процесса с фиксацией управленческих решений.

Накопленная в системе информация позволяет формировать отчеты о воронке сделок, фиксировать основные показатели проектов, отслеживать их изменения, а также ускорять принятие решений по типовым сделкам.

Система реализована на базе платформы Terrasoft BPM Online. Для интеграции системы со смежными информационными системами, участвующими в инвестиционных процессах, внедрено интеграционное решение на базе open-source технологий Apache Camel и ActiveMQ.

В системе реализована функциональность, которая позволяет вести единую базу проектов, включая базу документации; вести проекты с использованием доски «Kanban»; вести единую базу контактов/участников проекта и компаний-участников; фиксировать управленческие решения на различных стадиях; готовить информацию для заседаний коллегиальных органов.

Инструменты системы позволяют вести различного рода справочники, создавать различные сценарии создания проектов, их этапов и стадий согласования.

В системе имеются средства визуализации аналитических срезов, которые поддерживают функциональность динамического изменения параметров (периода, за который формируется аналитический срез; категорий, включенных в аналитический срез и т.д.), а также возможность дальнейшей детализации сводных данных.

Особое внимание уделено информационной безопасности. В рамках проекта специалисты «АМТ-Груп» описали модель нарушителя и угроз безопасности информации в системе и при ее обработке. На базе этой модели даны рекомендации по противодействию угрозам.