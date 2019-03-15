Ростех отразил более 300 кибератак в 2018 году

«РТ-Информ», входящая в Ростех, в 2018 году предотвратила 322 хакерские атаки на предприятия госкорпорации. Всего в прошлом году было зафиксировано более 1,5 млн инцидентов в сфере информационной безопасности.

Попытки нападений выявлены и отражены корпоративным центром по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак (КЦОПЛ), действующим на базе «РТ-Информ». Центр обладает экспертизой в области ИТ-безопасности и способен оперативно реагировать на возникающие угрозы. КЦОПЛ взаимодействует с Государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА).

«Внедрение информационных систем на предприятиях напрямую сопряжено с необходимостью создания и развития средств киберзащиты. В Ростехе разработана и функционирует многоуровневая система информационной безопасности. В случае если угроза преодолела штатные средства, установленные на предприятиях и в холдингах, в работу включается КЦОПЛ. Центр обладает необходимой экспертизой и постоянно актуализирует перечень средств защиты информации в соответствии с потенциальными угрозами. На текущий момент под совместной защитой центра и системы ГосСОПКА работает 479 предприятий и более 30 000 IP-адресов Ростеха», - сказал руководитель направления информационной безопасности «РТ-Информ» Дмитрий Латышев.

Специалисты по информационной безопасности Ростеха отслеживают аномалии в работе компьютеров предприятий, пресекают несанкционированный доступ к информации и обмениваются данными об инициаторах атак с соответствующими службами.

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