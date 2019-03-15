ОВК создала финансовую систему управления предприятием на SAP S4/HANA

Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» (НПК ОВК) запустила в промышленную эксплуатацию единую систему автоматизированного учета и отчетности, планирования и бюджетирования на базе SAP S4/HANA Central Finance и SAP BPC11. Система пока работает на трех предприятиях и в дальнейшем будет масштабирована на все компании, входящие в корпорацию.

НПК ОВК удалось перейти на новый уровень анализа информации с помощью технологий S/4HANA Central Finance, позволяющий снизить финансовые и налоговые риски, сократить затраты на финансовый аудит и трудозатраты пользователей за счет использования единого информационного пространства. Сейчас в системе реализованы все процессы финансового учета и формирования отчетности. Второй этап внедрения, который планируется закончить во второй половине 2019 года, затронет процессы бюджетирования, стратегического и операционного планирования.

Внедрение S/4HANA Central Finance было обусловлено необходимостью в гибком, достоверном и масштабируемом инструменте для сбора информации о хозяйственной деятельности и принятии оперативных решений, учитывая сложную и разрозненную ИТ-архитектуру компании. Одна из особенностей проекта заключалась как раз в том, что целевая архитектура предполагала интеграцию с действующей (исторической) ERP-системой Infor LN с применением новейшей технологии S/4HANA Central Finance. На сегодняшний день реализована интеграция SAP с производственной системой Infor LN, БЩСС-Кадровик, MDM и другими системами. Кроме того, проект внедряется по гибкой методологии SAP Activate (Agile). Благодаря такому подходу компании удается быстро корректировать свои потребности, активнее вовлекать бизнес в проект и значительно оптимизировать временные затраты на запуск решения.

«На сегодняшний день за счет внедрения S/4HANA Central Finance в ОВК создан единый консолидирующий слой, в котором в режиме реального времени доступна вся финансовая информация. Несмотря на то, что система вышла в промышленную эксплуатацию всего несколько месяцев назад, уже можно говорить о существенном скачке в качестве и оперативности получаемой информации и серьезных изменениях в общих подходах к реализации сквозных бизнес-процессов. Кроме того, внедрение этого решения SAP помогло нам переосмыслить подход к формированию целевой архитектуры компании на следующие 3-5 лет», — отметил Антон Сайкин, заместитель генерального директора по управлению рисками НПК ОВК.

«Именно переход к использованию гибких методологий (SAP Activate) и готовность к постоянным изменениям помогли нам реализовать этот сложный и рискованный проект, сейчас мы готовимся к тиражированию решения, а также совершенствованию работающего продукта», — сказал Алексей Юданов, директор проектного офиса НПК ОВК.

«Крупные компании, которые проводят сотни транзакций в день, уже давно не задаются вопросом, нужно ли автоматизировать аудит, контроллинг и другие финансовые процессы, а выбирают технологии и средства, которые лучше использовать для этого. Современные решения, такие как SAP S4/HANA Central Finance, помогают не только в оперативном управлении, но и дают возможность использовать в дальнейшем для работы с данными технологии машинного обучения, блокчейн и другие инновации. НПК ОВК является инновационным лидером отрасли грузового вагоностроения и я уверен, что использование передовых функциональных возможностей нашего решения будет способствовать дальнейшему укреплению лидирующих позиций НПК ОВК на рынке», — сказал Алексей Петунин, заместитель генерального директора SAP CIS.

«Всегда в фокусе компании ASAP Consulting - как сделать бизнес-процессы заказчика еще более эффективными и технологичными, в том числе финансовые процессы с использованием инновационных сервисов. SAP S/4HANA Central Finance как раз позволяет формировать централизованную финансовую отчетность в сложном системном ландшафте. В результате подготовка документов по ежедневным хозяйственным операциям осуществляется быстрее, повышается степень детализации и, тем самым, формируется единый подход к анализу данных. Также хочется отметить, что потенциально заинтересованы в подобного рода решениях любые предприятия со сложным ИТ-ландшафтом», — отметил генеральный директор АСАП Консалтинг Валерий Воробьев.

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