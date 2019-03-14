ЦРПТ: внедрение маркировки обуви будет поэтапным

Центр развития перспективных технологий совместно с представителями отрасли, входящими в проектно-экспертную группу, ассоциацией АКОРТ и Национальным обувным союзом подготовил рекомендации по поэтапному внедрению маркировки обуви, а также проект регламента по маркировке остатков продукции, находящихся в обороте на дату начала обязательной маркировки. Рекомендации, которые презентовали на международной выставке Мосшуз, будут направлены в Министерство промышленности и торговли РФ для рассмотрения. На основании рекомендаций будут приняты нормативные документы.

«Рекомендации по этапам создавались с учетом технологических и логистических особенностей рынка, они адаптированы под обувную отрасль и позволят в комфортном для бизнеса формате и с минимальными инвестициями перейти к обязательной маркировке продукции. Рассчитываем, что они будут приняты без серьезных изменений», – сказала Вера Волкова, руководитель товарной группы «Обувь/Легпром» ЦРПТ.

Этапы подключение бизнеса к системе маркировки и прослеживания Честный ЗНАК.

С 1 июля по 1 октября 2019 г. участники оборота должны зарегистрироваться в системе на сайте ЧестныйЗНАК.рф, подать заявки на получение необходимого для работы с цифровыми кодами оборудования (регистратор эмиссии). Уже на этом этапе участники могут начать маркировать остатки продукции. Для этого не понадобится регистратор эмиссии. Упрощенные коды компании смогут получить в личном кабинете в самой системе.

С 1 октября 2019 г. по 1 февраля 2020 г. - начало выдачи регистраторов эмиссии и наладка работы, завершение процесса маркировки остатков.

С 1 февраля 2020 г. - запрет на производство, импорт, розничную торговлю и оборот немаркированной продукции, - обязательная передача в систему Честный ЗНАК информации обо всех операциях с маркированными товарами – от производства до продажи.

Остатки с упрощенными кодами могут продаваться в течение 2 лет с момента ввода продукции в оборот.

1 июня 2018 г. стартовал пилотный проект по маркировке и прослеживанию обуви. Проект продлится до 30 июня 2019 г., а обязательная маркировка обуви стартует 1 июля 2019 г. в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 28 апреля 2018 г. №792-р «Об утверждении перечня товаров, подлежащих обязательной маркировке контрольными знаками».

Короткая ссылка на материал: http://cnews.ru/link/n465261