«Первый ОФД» интегрировался с сервисом «на_полке»

«Первый ОФД» запустил для своих клиентов предложение white label бесплатного сервиса закупок «на_полке». Теперь клиенты «Первого ОФД» могут заказывать товары на сайте napolke.1-ofd.ru. Сервис «на_полке» стал еще одним внешним сервисом в экосистеме «Первого ОФД».

«Создание новых инструментов и сервисов для предпринимателей, клиентов Первого ОФД – одна из ключевых задач для нашей компании. Мы идем на встречу пожеланиям наших клиентам. Сервис «на_полке» призван помочь как начинающим предпринимателям, так и ветеранам розницы решить задачу закупок качественных продуктов по объективным ценам, что является в данный момент конкурентным преимуществом» - сказал директор по маркетингу «Первого ОФД» Егор Сергеенко.

«Первый ОФД» входит в число лидеров среди операторов фискальных данных и обрабатывает более 12 млрд платежей в год у 185 тыс. клиентов - представителей малого и среднего бизнеса.

Руководитель проекта «на_полке» Алексей Ширяев отметил: «Партнерство с Первым ОФД мы рассматриваем как стратегическое и планируем предложить его клиентам качественный сервис, который закроет ключевые потребности бизнеса».



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