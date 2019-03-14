«МобилитиЛаб» представила платформу корпоративных чат-ботов и микро-приложений

«МобилитиЛаб», резидент ИТ-кластера Сколково, объявила планы развития мобильного рабочего места WorksPad, включая поддержку российской мобильной ОС Sailfish/Аврора и выход на рынок платформ разработки и интеграции приложений на базе чат-ботов и микроприложений.

«Задачи цифровизации бизнес-процессов и безопасной мобильной работы сотрудников компаний и госслужащих всех уровней критически важны для выхода российской экономики в рост, – сказал Сергей Орлик, генеральный директор и со-основатель «МобилитиЛаб». – Повышение продуктивности повседневной работы, часто измеряемая в минутах для отдельно взятого сотрудника, сохраняет многие миллионы рублей в масштабах организации. Оперативность безбумажной отработки бизнес-процессов, которая сегодня немыслима без мобильных технологий, дает эффект в десятки и сотни миллионов рублей для предприятий».

«Решение практических вопросов информационной безопасности мобильной работы сотрудников и госслужащих остро стоит перед компаниями и государственными организациями, включая органы власти, – отметил со-основатель и директор по развитию бизнеса «МобилитиЛаб» Сергей Макарьин. – Полноценная мобильная работа требует сегодня, а не в трехлетней перспективе, решать две абсолютно связанных задачи – во-первых, обеспечивать оперативный мобильный доступ к корпоративным документам и системам и, во-вторых, делать это безопасно».

«Нам как разработчику корпоративной мобильной операционной системы очень важно участие в нашей экосистеме компаний, уже зарекомендовавших себя на рынке корпоративной мобильности. Взаимодействие с такими партнерами – одно из ключевых направлений нашей работы, – сказал Павел Эйгес, генеральный директор компании «Открытая мобильная платформа». – Решение WorksPad компании «МобилитиЛаб» значительно расширит экосистему Sailfish Mobile OS RUS и предоставит нашим пользователям эффективный инструмент для безопасной и продуктивной работы».

«МобилитиЛаб» объявляет об официальной поддержке защищенной мобильной платформы на базе Sailfish Mobile OS RUS и анонсирует новый мобильный клиент WorksPad для Sailfish. Это первое корпоративное приложение на платформе, созданное с использованием технологий и языка Python. Накопленный компаниями «МобилитиЛаб» и «Открытая мобильная платформа» технологический потенциал открывает новые возможности для расширения экосистемы российской мобильной платформы и снижения стоимости разработки прикладного ПО, необходимого госсектору и бизнесу для решения задач цифровизации и импортозамещения.

Первая версия WorksPad для Sailfish планируется к выпуску в третьем квартале 2019 года и сможет работать в двух режимах: самостоятельный файловый менеджер для мобильной платформы с базовыми функциями управления файлами на мобильном устройстве; клиент стандартного сервера WorksPad с доступом к внутренним файловым ресурсам и библиотекам документов и поддержкой синхронизации документов между рабочими ПК пользователей и мобильными устройствами в сценарии защищенного «корпоративного dropbox».

Новый интеграционный модуль WorksPad версии 2.0 для InfoWatch Traffic Monitor (решение для предотвращения утечек информации (DLP) и защиты организаций от внутренних угроз информационной безопасности) позволяет заказчикам контролировать передачу данных через все коммуникационные каналы, поддерживаемые в WorksPad. Для выявления несанкционированного использования корпоративной информации сервер WorksPad передает документы, покидающие безопасный периметр компании, на анализ в DLP-систему InfoWatch Traffic Monitor. Интеграция решений российских разработчиков позволяет расширить контролируемый периметр компании и осуществлять мониторинг информационного обмена, который осуществляется с использованием мобильных клиентов Android, iOS, Sailfish, в том числе нового поколения WorksPad X, пользовательского портала и портала внешнего доступа WorksPad и корпоративных чат-ботов и микроприложений, развертываемых на платформе WorksPad

«InfoWatch Traffic Monitor позволяет предотвращать утечки данных и минимизировать внутренние угрозы ИБ, которые исходят от сотрудников организаций, – отметил Андрей Арефьев, руководитель отдела развития продуктов ГК InfoWatch. – Количество каналов, по которым идут коммуникации внутри организаций, постоянно увеличиваются, и мы непрерывно совершенствуем свои продукты и подстраиваем их под меняющиеся бизнес-процессы. Например, мы обеспечиваем защиту передачи информации через мобильные устройства различными способами, как с помощью собственного мобильного агента, доверенной прошивки и работы «в разрыв», так и благодаря интеграции с профильными продуктами сторонних разработчиков. Совместно с «МобилитиЛаб» мы уже реализовали проект по обеспечению безопасной работы с корпоративными ресурсами на смартфонах и планшетах. Новый виток нашего сотрудничества направлен на расширение безопасного корпоративного периметра в компаниях, который включает передачу данных с почтовых серверов, сервисов обмена файлами, мобильных агентов и корпоративных чатов на платформах WorksPad».

WorksPad X дополняет классические клиенты WorksPad, предоставляя принципиально новый пользовательский опыт и патентованный UI для планшетов и смартфонов.

Функции клиентов WorksPad X: классические: почта, контакты, календари, файлы/документы, браузер; новые: встроенный интегрированный клиент чат-ботов и микро-приложений.

Поддерживаемые почтовые системы – Microsoft Exchange и CommuniGate Pro.

Отличительной чертой клиентских приложений WorksPad X является поддержка различных визуальных представлений писем, файлов, календарей, позволяющих работать как в привычном компактном режиме, знакомом по потребительским почтовым приложениям, так и в новом – детальном представлении, напоминающем ленту социальных сетей, не покидая которой можно здесь же отвечать на письма, работать с вложениями и выполнять другие требуемые действия. Уникальной инновацией «МобилитиЛаб» в организации пользовательского интерфейса WorksPad X является принципиально новое средство навигации по письмам с использованием выдвигающейся панели дат. Также WorksPad X поддерживает различные цветовые темы, в том числе светлую и темную. Проведенное юзабилити тестирование и обработка отзывов со стороны закрытых групп реальных бизнес-пользователей доказали перспективность новых подходов в обработке электронной корреспонденции, которую предлагает WorksPad X.

Выпуск первого релиза WorksPad X намечен на вторую половину 2019 года.

Разработка специализированных мобильных приложений, учитывающих возможные конфигурации тиражных систем класса ECM, BPM, CRM, финансовой аналитики и специализированных бизнес-приложений может потребовать десятков и сотен миллионов рублей. Развитие таких систем на всех трех мобильных платформах – Android, iOS и Sailfish является не только крайне трудозатратным, но и требующим специальной экспертизы как в мобильной разработке, так и в информационной безопасности.

В то же время корпоративные пользователи и госслужащие в своей обычной жизни активно используют современные мессенджеры и привыкли решать многие задачи посредством чат-ботов и связанным с ними новым классом интегрированных микроприложений. Однако применение в деловых целях потребительских мессенджеров, как облачных платформ чат-ботов с хранением информации в недоступной юрисдикции, вызывает не только вопросы, но и зачастую напрямую нарушает регуляторные нормы в России, Евросоюзе (в рамках GDPR) и многих других странах мира.

Новая платформа WorksPad Assistant – значимый шаг в развитии российских средств оперативной и безопасной работы с корпоративными системами и ресурсами, не обладающими мобильными клиентами. Являясь принципиально новым расширением базовой серверной инфраструктуры WorksPad, эта платформа дает корпоративным разработчикам и интеграторам первый в России инструментарий для построения безопасных чат-ботов и микроприложений с богатым пользовательским интерфейсом.

Короткая ссылка на материал: http://cnews.ru/link/n464991