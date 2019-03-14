Голосовой помощник Алиса научилась покупать лотерейные билеты

Как сэкономить 2 миллиона долларов на капитальных затратах В ходе строительства СХД приходится решать множество разнообразных задач: как перенести данные в резервный ЦОД, не прерывая основной работы ни на секунду; объединить в единое целое множество совершенно различных бэкап-систем; выбрать хранилище, затраты на масштабирование которого будут минимальными и т.д. Все эти задачи можно решить благодаря использованию продуктов NetApp.