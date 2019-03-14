Голосовой помощник Алиса научилась покупать лотерейные билеты
«Столото» объявила о том, что Алиса — голосовой помощник, созданный компанией «Яндекс», теперь помогает участникам государственных лотерей России.
Алиса знает, как купить билет, проверить выигрыш, получить полную и актуальную информацию обо всех государственных лотереях. Чтобы воспользоваться новым навыком голосового помощника, достаточно установить мобильное приложение «Яндекс».
Для начала работы нужно произнести фразу: «Запусти навык «Столото». Общаться с Алисой можно голосом или письменно. Помощник сориентирует в лотереях и их видах, подскажет, когда ближайший тираж, пояснит правила участия, даже сможет выбрать числовую комбинацию.
Для совершения покупки Алиса переадресует участника на мобильную версию сайта «Столото». Для приобретения лотерейного билета регистрироваться на www.stoloto.ru необязательно.
Навык был создан с помощью открытой платформы «Яндекс.Диалоги». «Столото» планирует постоянное расширение возможностей виртуального ассистента Алисы для помощи участникам государственных лотерей.
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