DB Schenker подвела итоги цифровизации логистики для автопроизводителей

DB Schenker подвела итоги проекта по цифровизации доставки комплектующих для автопроизводителей Калужского кластера, Московской и Самарской областей. Технологическим партнером выступила команда Omnicomm, российский разработчик IoT-решений, и локальный интегратор – «Омникомм Системс».

Доставка в формате Just in time – принцип DB Schenker, которая управляет сетью закупочных, распределительных центров и пунктов послепродажной логистики. Компания гарантирует доставку комплектующих и выстраивает бизнес-процессы таким образом, чтобы исключить риск остановки сборочной линии из-за сбоев в логистике.

Автопроизводители также уделяют особое внимание условиям доставки. Например, перевозка ряда компонентов (бамперов, фронт-эндов, частей подвески и т.д.) требует строгого соблюдения скоростного режима – не более 50 км/час. Таким образом, логистический партнер должен решить одновременно несколько задач: контроль условий хранения комплектующих на складе, соблюдение требований автопроизводителей при транспортировке, бесперебойная доставка компонентов в соответствии с графиком работы сборочной линии и прозрачная отчетность перед клиентом.

В рамках сотрудничества с автопроизводителями компания DB Schenker привлекла технологического партнера – компанию Omnicomm, предоставившую свою облачную платформу онлайн-мониторинга транспорта. Тестовый период стартовал в начале 2017 года, а в 2018 году навигационные терминалы были установлены на 154 траках, которые доставляют компоненты на сборочные линии автопроизводителей.

«Стоимость ошибки в логистике нередко исчисляется миллионами долларов, особенно, если речь идет о транспортировке комплектующих для автопрома. Для автопроизводителей крайне важно получать достоверную информацию, как, с какой скоростью и в какой срок комплектующие поступают на сборочную линию. Поэтому мы строго следуем международным стандартам DB Schenker, настраиваем все бизнес-процессы с учетом высоких требований заказчиков и гарантируем сохранность грузов на каждом километре от склада до конвейера. Команда Omnicomm предложила комплексное решение, в результате, мы усилили существующую систему контроля логистики от Санкт-Петербурга до Ижевска», - сказал генеральный директор «Шенкер» Айварс Тауриньш.

В течение года специалисты DB Schenker ежедневно оценивали функционал системы. В результате, компания получила контроль за всеми перемещениями собственных и партнерских транспортных средств, возможность реагировать на любые задержки в пути следования (поломки, аварии и т.д.), а также на отклонения транспорта от согласованных маршрутов движения. Сотрудники DB Schenker получают оперативный доступ к информации даже вне офиса, используя приложение Omnicomm на платформе Android.

К онлайн-платформе Omnicomm также подключен автопарк партнеров DB Schenker, оснащенный оборудованием, работающим с другими провайдерами GPS-мониторинга. В результате компания масштабировала мониторинг транспорта в формате «единого окна» на 83 единицы транспортных средств.

«Совместный проект DB Schenker и Omnicomm – это отличный пример того, как решения для мониторинга транспорта успешно интегрируются с едиными бизнес-процессами логистических операторов и автопроизводителей. По итогам тестового периода мы обеспечили постоянный контроль транспортных средств и передачу точных данных в режиме реального времени. Мы рады, что наше решение стало еще одним важным фактором 100% гарантии DB Schenker по условиям доставки для автопроизводителей», - отметил Дмитрий Самойлов, генеральный директор «Омникомм Системс».

В 2019 году DB Schenker и Omnicomm планируют оснастить оборудованием еще до 20-30 транспортных средств.

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