«Билайн» запустил VoLTE в Москве и Санкт-Петербурге

«Вымпелком» (бренд «Билайн») запустил сервис VoLTE (Voice over LTE) в опытную эксплуатацию. Сервис доступен на территории Москвы, Санкт-Петербурга, а также в Московской и Ленинградской областях. Новая технология позволяет совершать голосовые вызовы в изначально рассчитанной на передачу мобильных данных сети LTE, в несколько раз быстрее устанавливать соединение между абонентами и обеспечивать высокое качество голоса во время звонка. В 2015 г. «Билайн» запустил VoLTE в Москве и области на постоплатной системе расчетов.

Технология VoLTE является следующим этапом использования услуг голосовой связи в сети LTE. До ее запуска для установления голосового вызова в сети 4G смартфону нужно было временно переключаться в сеть 2G/3G и после завершения звонка возвращаться назад. Технология VoLTE позволяет совершать звонки непосредственно из сети 4G LTE, что снижает нагрузку на техническую инфраструктуру и высвобождает ее ресурсы. Это открывает клиентам ряд дополнительных преимуществ. Например, клиенты «Билайна» смогут пользоваться мобильным интернетом даже во время звонка.

Использование VoLTE позволит высвободить частоты, ранее занятые в сетях 2G и 3G под передачу голоса, и в дальнейшем использовать их для развития мобильного интернета в сети LTE. В будущем использование технологии VoLTE позволит запускать новые мультимедийные услуги и модернизировать существующие сервисы. Например, она поможет обеспечить непрерывное использование голосовой связи по технологии VoWiFi (Voice over Wi-Fi) при переходе из зоны действия Wi-Fi в сеть LTE.

Мартин Шкоп, исполнительный вице-президент по развитию инфраструктуры «Вымпелкома», отметил: «Развитие сети LTE и сервисов для клиентов - это одни из приоритетных направлений работы "Билайна". Запуск VoLTE в Москве и Санкт-Петербурге создал возможности для дальнейшего развития сети 4G. Это поддержит стабильно высокие скорости мобильного интернета и позволит нам создавать еще более привлекательные сервисы для клиентов».

На момент запуска эту технологию в Санкт-Петербурге и Москве поддерживают популярные модели смартфонов Samsung, в том числе новая флагманская модель Galaxy S10+. На флагманской модели технология подключается автоматически, без дополнительных настроек в смартфоне. На остальных моделях, поддерживающих VoLTE, для ее использования достаточно будет обновить прошивку своего смартфона.

Технология также доступна на устройствах Nokia, Alcatel и других производителей. С полным перечнем смартфонов, поддерживающих технологию, можно ознакомиться на сайте «Билайна».

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