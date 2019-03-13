«Швабе» установил в Москве 2,5 тысячи новых светофоров

Холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» в 2018 г. установил в Москве более 2,5 тыс. новых светодиодных светофоров с обратным отсчетом времени. Около тысячи из них также оснащены устройством звукового сопровождения. Новой техникой оборудованы, в частности, центральные перекрестки столицы.

Светофоры серии ДС-7, устанавливаемые в Москве, имеют ряд преимуществ. В качестве источника света они используют светодиоды, что позволяет снизить энергопотребление и увеличить срок службы. Трехсегментный индикатор отсчета времени не только меняет цвет цифр в зависимости от фазы светофора, но и автоматически подстраивается под длительность фаз. Корпус выполнен из ударопрочного полимерного материала, стойкого к УФ-излучению.

Госкорпорация «Ростех» разрабатывает и внедряет интеллектуальные транспортные системы в ряде регионов РФ. В рамках проекта созданы такие передовые разработки, как «умный» светофор с встроенной камерой и дополнительным экраном, на который может выводиться текущая дорожная ситуация, погодные условия и другая нужная водителям информация. Разрабатываемый светофор адаптируется к реальным условиям и программируется удаленно с центрального городского пункта управления дорожным движением.

Кроме того, холдинг «Швабе» разработал «умные» светофорные объекты с адаптивным регулированием транспортных потоков и видеокамерами для фиксации правонарушений. Датчики, встраиваемые в дорожное полотно, оценивают загруженность перекрестка, информация передается светофору, который автоматически корректирует длительность фаз. Сейчас два таких объекта функционируют в Рыбинске. По данным «Ростеха», после установки модернизированных светофорных объектов пропускная способность перекрестков выросла на 15%, а число ДТП на них уменьшилось в шесть раз, при этом на оборудованных участках дорог не было зарегистрировано ни одного случая дорожно-транспортного травматизма.

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