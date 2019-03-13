«М.Видео» запустила эксклюзивные продажи акустики iHome

«М.Видео» (входит в группу «Самфар» Михаила Гуцериева) запустила эксклюзивные продажи портативной акустики американского бренда iHome. Производитель является лидером категории аудиоэлектроники в США и объединяет в своих устройствах стильный дизайн и инновационные технологии по доступной цене.

Бренд iHome входит в тройку крупнейших производителей в США, более 12 лет является партнёром Apple. iHome предлагает широкий ассортимент гаджетов, включая портативные колонки, радиочасы, наушники, устройства для умного дома, аксессуары для смартфонов и многое другое.

«Сегмент портативной акустики в России в 2018 году показывает одну из самых высоких динамик роста на рынке электроники – спрос на эти гаджеты увеличился на 50% в штуках и на 60% в деньгах. 75% рынка в штуках приходится на бренды JBL, Sony и Harman/Kardon. Устройства iHome определённо найдут своего потребителя за счёт удачного сочетания дизайна и качества и составят конкуренцию лидерам рынка, расширяя возможность выбора для российских покупателей», – отметил руководитель департамента «Мобильная техника» группы «М.Видео-Эльдорадо» Владимир Чайка.

Портативная акустика iHome сочетает басы, чистоту звука и креативный дизайн. Емкий аккумулятор, ударопрочный корпус, возможность погружения в воду на глубину до 1 метра позволяют использовать колонки не только на домашней вечеринке, но и на природе. Также в линейке представлены молодежные модели со встроенной цветомузыкой на 360 градусов, возможностью изменения цвета под любое настроение. Музыкальные фанаты смогут «связать» несколько устройств для создания стереозвука.

В «М.Видео» представлены 8 моделей портативной акустики iHome, в том числе многофункциональная док-станция со встроенным модулем высокоскоростной беспроводной зарядки QI. Цены устройств варьируются от 2 990 до 9 990 рублей.

«Российское представительство iHome объединяет сильную команду профессионалов. У нас есть чёткое представление, что нужно покупателю и какие модели будут востребованы на российском рынке. По итогам 2019 года рассчитываем занять до 12% рынка в штуках. Мы работаем только по тем ценам, по которым мы сможем обеспечить необходимое качество. Наша цель - это приобщение покупателей к качественному звучанию музыки в современном дизайне портативных колонок путём внедрения на Российский рынок, высококачественных Bluetooth колонок американского бренда iHome. Мы уверенны, что российские покупатели оценят нашу портативную акустику и мы станем друзьями на долгие годы», - отметил генеральный директор iHome в России Сергей Самсонов.

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