Коммутаторы Mellanox подтвердили совместимость c ОС Astra Linux SE 1.6

ГК Astra Linux и Mellanox Technologies успешно завершили тестовые испытания на совместимость своих продуктов — коммутаторов Mellanox Spectrum и операционной системы специального назначения Astra Linux Special Edition версии 1.6. Оборудование для проекта было предоставлено дистрибутором Mellanox в России – компанией OCS Distribution.

По результатам тестирования производители подписали сертификат совместимости, подтверждающий корректность функционирования коммутатора Mellanox Spectrum с ОС Astra Linux Special Edition релиз «Смоленск» версии 1.6.

Согласно протоколу испытаний, были протестированы и отлажены следующие сценарии работы: L2-коммутация с Linux bridge; статическая L3-маршрутизация; динамическая L3-маршрутизация с OSPF и BGP с демоном маршрутизации Quagga; агрегация каналов (Bond) с помощью LACP. Для каждого из вышеперечисленных сценариев инженеры провели дополнительное нагрузочное тестирование с помощью iPerf между серверами, подключенными через коммутатор каналами по 25Gb.

«Данный проект - серьезный шаг для обеих компаний. Со стороны Astra Linux это первое внедрение операционной системы специального назначения в высокопроизводительное телекоммуникационное оборудование с конкретными сценариями работы. Со стороны Mellanox – успешный опыт перевода своих продуктов на российское ПО. Можно считать, что вендоры положили начало пути к дальнейшей интеграции», - отметил директор по продукту ГК Astra Linux Роман Мылицын.

«Следуя концепции Open Ethernet в развитии своих Ethernet-решений, мы рады начать технологическое партнёрство с ведущим российским разработчиком OC, компанией Astra Linux. Получившееся интегрированное решение объединяет высокоскоростную аппаратную коммутацию Mellanox Spectrum с открытостью и доверием российской OC Astra Linux. Это предоставит российским заказчикам возможность уникального выбора при построении современных ЦОД», - сказал региональный менеджер Mellanox Technologies Павел Антонов.

«Успешное тестирование коммутаторов Mellanox с операционной системой Astra Linux дает российскому рынку и нашим партнерам отличную возможность использовать в проектах передовое, высокопроизводительное оборудование c российской операционной системой, оптимизированное для коммутации в ЦОДах. Это позволит заказчикам с особыми требованиями к безопасности систем получать лучшее в своем классе железо и соответствовать требованиям государства по использованию российского ПО», - отметил Евгений Внутских, заместитель директора департамента сетевых продуктов, OCS Distribution

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