HP начала продажи ноутбука Spectre Folio с корпусом из кожи. Цена

HP сообщила о старте продаж в России ноутбука-трансформера с отделкой из кожи HP Spectre Folio.

Ноутбук был представлен в 2018 г. как устройство в революционном форм-факторе для максимальной мобильности и разнообразных сценариев использования. Теперь у российских потребителей появилась возможность приобрести ПК премиум-сегмента на российском рынке.

Компания HP реализовала сочетание сложного технологического оборудования с оформлением материалами ручной работы. Корпус HP Spectre Folio изготовлен из натуральной кожи, дизайн с декоративным швом и рублеными краями делает устройство стильным аксессуаром. Долговечный, но гибкий материал позволяет создать новый форм-фактор с подвижным соединением – кожа действует как естественный шарнир. Каркас из металла сочетается с кожей и обеспечивает прочность устройства. На российском рынке HP Spectre Folio доступен в цвете «бордо».

HP Spectre Folio также отличается новыми технологиями премиум-класса – это мобильный и производительный ПК, который обеспечивает до 21 часов автономной работы. Технология быстрой зарядки HP Fast Charge позволяет зарядить аккумулятор выключенного устройства с 0 до 50% за 30 минут.

Ноутбук-трансформер имеет несколько режимов использования: ноутбук, планшет и презентационный экран. Конструкция трансформера HP Spectre Folio позволяет менять положение корпуса. Можно просматривать документы и решать рабочие задачи в режиме ноутбука, редактировать фото с помощью стилуса HP в режиме планшета либо сдвинуть экран вперед и смотреть видео.

Мобильность ноутбука достигается за счет использования одной из самых компактных материнских плат в отрасли с процессором 8th Gen Intel Core i5 и i7 (серия Y). Система охлаждения без вентилятора позволяет оценить преимущества прохладного и удобного кожаного корпуса, а устойчивое к царапинам стекло Corning Gorilla Glass NBTзащищает сенсорный экран от случайных повреждений.

HP Spectre Folio — ноутбук с гигабитным LTE-модулем на базе Intel, который поддерживает две карты eSIM с дополнительным разъемом nano-SIM под дисплеем и дополнительной встроенной цифровой eSIM для высокоскоростного доступа к интернету. Устройство оснащено до 16 ГБ оперативной памяти, до 2 ТБ на твердотельном накопителе, а также 300-нитовым дисплеем Full HD или экономичным 1-ваттным 400-нитовым дисплеем Full HD для любых условий освещения.

С помощью цифрового пера и платформы Windows Ink можно перенести любые записи, идеи и рисунки в цифровое пространство. Стилус обеспечивает плавное и точное письмо. Функция предотвращения случайного срабатывания сенсорной панели позволяет избежать нежелательных нажатий и сокращает задержку во время письма.

Технические характеристики HP Spectre Folio: дисплей: 13,3-дюймовый, сенсорный, разрешение Full HD (1920 x 1080); процессор: Intel Core i7 (i7-8500Y); платформа: Windows 10; фронтальная HD веб-камера с двумя встроенными микрофонами; память: 8 ГБ ОЗУ (LPDDR3), SSD 256 ГБ; коммуникации: Wi-Fi a/b/g/n/ac, Bluetooth, USB Type A, USB Type C, 2xThunderbolt 3; аккумулятор: 6-ячеистая Li-Pol батарея; размеры: 320 х 234,4 х 15,24 мм; вес: 1,47 кг; прочее: клавиатура с подсветкой, тачпад, стилус в комплекте.

Ноутбук HP Spectre Folio в конфигурации с 8 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ на SSD и процессором Intel Core i5 восьмого поколения доступен для покупки в онлайн магазине бытовой техники «Технопарк» по цене 159 990 руб.

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