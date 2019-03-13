Dell EMC и Utilitywise создадут платформу интернета вещей для экономии энергии

Dell EMC, Vodafone и Utilitywise (британская консалтинговая компания в сфере коммунальных услуг) анонсировали сотрудничество с целью создания новой IoT-платформы для управления энергопотреблением. Разработка позволит изменить способы эксплуатации зданий и использования энергии предприятиями.

С помощью единого интегрированного интерфейса инновационной платформы компании смогут оценивать затраты энергии на освещение, отопление и вентиляцию в здании или комплексе построек. Она значительно упрощает выявление случаев нерационального расходования энергии и позволяет оперативно реагировать и экономить деньги владельцев зданий. Благодаря мгновенному доступу и возможности проанализировать весь объем данных, предприятия получают небывало высокий уровень контроля над использованием коммунальных ресурсов.

Платформа Dell EMC, Vodafone и Utilitywise с удаленным управлением уже опробована рядом британских ритейлеров, и в некоторых случаях эксплуатационные расходы удалось сократить на 20%, а окупаемость инвестиций (ROI) составила менее 12 месяцев.

«Платформа Dell EMC, Vodafone и Utilitywise – это разработка, предлагающая заказчикам решение для комплексной экономии: теперь они тратят меньше энергии, сил и финансовых средств. Новое ПО, входящее в наше совместное решение, позволяет также экономить на покупках дорогостоящих лицензий на софт – это означает дополнительную финансовую эффективность решения для компаний-клиентов», - сказал Константин Тимофеев, руководитель направления компании Dell EMC по продаже OEM/IoT-решений в России и СНГ.

«Благодаря этой уникальной комбинации мы можем сократить расходы на энергопотребление для тысяч компаний, объединив передовые инфраструктурные решения Dell EMC для управления зданиями, современными возможностями подключения от Vodafone и расширенными средствами сбора данных и аналитики от Utilitywise. Подобные партнерские отношения открывают новые новые пути использования технологий интернета вещей», - отметил вице-президент и генеральный менеджер Dell EMC по решениям OEM, Дермот О'Коннелл (Dermot O’Connell).

Брин Шеридан (Brin Sheridan), главный операционный директор компании Utilitywise, отметил: «Предоставляя владельцам бизнеса и управляющим компаниям всеобъемлющее представление об использовании энергии зданием, наше решение дает возможность принимать обоснованные решения и найти оптимальные пути сокращения счетов за коммунальные услуги».

«Это отличный пример того, как IoT помогает компаниям создавать еще более умные здания и контролировать энергетические показатели», - сказал директор по интернету вещей компании Vodafone Стефано Гасто (Stefano Gastaut).

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