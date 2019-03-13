Банк «Восточный» обновил мобильное приложение «Просто кредит»

Банк «Восточный» представил обновленную функциональность мобильного приложения для заемщиков «Просто кредит». Это полнофункциональный сервис для управления кредитом без необходимости посещения отделения. Он рассчитан на всех действующих клиентов, оформивших один из кредитных продуктов банка.

Банк «Восточный» развивает мобильное приложение «Просто кредит» с начала 2018 г. В последних версиях существенно расширена его функциональность. Добавлена новая функция – Push-уведомления: оповещения о поступлении средств по сделанному платежу, о предстоящих операциях, о выгодных персональных предложениях теперь приходят мгновенно.

Также появилась возможность настроить автоплатеж сразу после успешной оплаты прямо с экрана отображения квитанции.

Кроме того, банк «Восточный» отменил комиссию за оплату кредитов с любых карт. Теперь платеж по кредиту в мобильном приложении с карты любого банка не потребует лишних денег. Таким образом, начиная с версии 1.3.4 iOS и 1.6.0 Android, в мобильном приложении «Просто кредит» комиссия за погашения кредита с карт других эмитентов не взимается.

Мобильное приложение «Просто кредит» позволяет клиенту погашать задолженность в режиме онлайн, а также получать полный спектр информации по своим кредитным обязательствам: не пропустить день очередного платежа, иметь под рукой подробный график платежей, быстро узнать остаток собственных средств, посмотреть дату окончания льготного периода, увидеть сумму начисленных процентов по кредиту. С помощью сервиса также можно найти на карте ближайшие к клиенту точки приема платежей офлайн.

«Простота использования и комфорт наших клиентов – акцент банка "Восточный" в 2019 г. Приложение "Просто кредит" специально разрабатывалось таким образом, чтобы взаимодействие с банком было максимально легким и удобным, а в рамках модернизации стало еще и выгодным», – сказал Алексей Казаков, директор цифрового бизнеса банка «Восточный».

Скачать мобильное приложение «Просто кредит» банка «Восточный» можно в App Store и в Google Play.

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