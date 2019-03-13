Банк «Открытие» отмечает рост популярности цифровых отпечатков

Банк «Открытие» сообщил о том, что две трети всех сессий в мобильном приложении банка клиенты проводят после авторизации с помощью различных биометрических систем. При этом пользователи, которые используют отпечатки пальцев или снимок лица для идентификации, в 1,5 раза активнее используют удаленные сервисы банка по сравнению с теми, кто вводит пароль.

Клиенты банка «Открытие» с каждым месяцем все реже используют пинкоды в мобильном банке, предпочитая авторизацию с помощью современных биометрических систем TouchID или FaceID. По итогам 2018 года доля клиентов мобильного приложения банка «Открытие», использовавших биометрию, впервые превысила 51%. При этом клиенты, использующие отпечатки пальцев и снимок лица для входа в мобильный банк, ежемесячно проводят почти две трети всех клиентских сессий, в среднем в 1,6 раза чаще удаленно подключаясь к системам банка «Открытие».

«Наиболее активными пользователями современных способов биометрической идентификации являются клиенты, которые с помощью смартфонов осуществляют различные бытовые, налоговые платежи и переводы. Особенно большой популярностью в последние несколько месяцев пользуется у клиентов опция, которая позволяет без комиссий переводить на карту банка «Открытие» средства с карты, эмитированной любым другим банком, – отметил Александр Пятигорский, директор департамента Digital банка «Открытие». – И как показало наше исследование, темпы вхождения в обиход биометрических систем таковы, что уже в ближайшие два года следует ожидать перехода подавляющего числа клиентов на этот способ идентификации при удаленном взаимодействии с банком. Ввод различных кодов как способ идентификации будет окончательно вытеснен на периферию общепринятой банковской практики».

По словам Александра Пятигорского, чаще всего для входа в мобильный банк клиенты «Открытия» используют смартфоны на платформе Android. Таких клиентов в 2,3 раза больше, чем тех, кто использует для коммуникации с банком устройства с платформой iOS. При этом со смартфонов с банком работают 75% от всех клиентов, подключившихся к системам дистанционного банковского обслуживания. Тогда как средний показатель по банковской системе на начало 2019 года составлял 66%.

Примечательно, что каждый третий пользователь мобильного банка использует его, отключив на смартфоне геолокацию. Второе место по количеству клиентов, работающих с банком с помощью смартфонов, занимает Ханты-Мансийский автономный округ, уверенно обгоняя по этому показателю Москву.

Короткая ссылка на материал: http://cnews.ru/link/n464721