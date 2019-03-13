Abbyy представила FineReader Server – новую версию Recognition Server с интеллектуальными OCR-технологиями 16 поколения. Решение дополнило линейку продуктов FineReader. Теперь в нее входят программа для малого и среднего бизнеса Abbyy FineReader, инструментарий разработчика Abbyy FineReader Engine и решение Abbyy FineReader Server для крупных корпоративных заказчиков. Под общим брендом FineReader объединены все продукты компании для распознавания, конвертации и редактирования документов.

Abbyy FineReader Server – современное производительное решение со вcтроенной поддержкой 64-битной архитектуры и новым интерфейсом для интеллектуальной обработки PDF. Теперь на пользовательских станциях FineReader Server стало еще проще редактировать тексты, индексировать данные, обрабатывать пакеты документов и добавлять в них страницы. Это повышает точность при оцифровке данных, упрощает хранение и поиск информации. FineReader Server переводит документы в новые форматы PDF, включая PDF/UA, который часто используется при организации электронных архивов.

Новые возможности Abbyy FineReader Server. Встроенная поддержка 64-битной системы. Расширенные возможности работы с PDF: ускоренная оцифровка документов с качественным текстовым слоем, возможность улучшения изображений, сохранение закладок из оригиналов документов в PDF, обработка файлов с цифровой подписью, защита PDF водяными знаками.

Улучшенная обработка одномерных и двухмерных штрихкодов и возможность распознавания новых, в том числе Maxicode, распространенного при отправке грузов, и кода 39, который часто используется в розничной торговле. Обновленный интерфейс станций верификации и индексирования. Теперь редактировать тексты и изображения, а также скрывать конфиденциальные данные можно на всех этапах работы с документами. Также появилась возможность задавать шаблоны полей индексирования, что ускоряет обработку документов одного типа.

Возможность добавлять пользовательские языки. Актуально при обработке документов с декоративными шрифтами и на древних языках. Новые языки распознавания: грузинский, современный японский и фарси. Abbyy FineReader Server распознает больше 190 языков. Доступ к облачным сервисам через консоль администрирования.

Abbyy FineReader – универсальная программа для работы с бумажными и PDF-документами, которая помогает офисным сотрудникам полноценно работать с PDF-файлами и документами в других форматах: создавать, просматривать, комментировать, редактировать, утверждать, сравнивать и защищать их.

Abbyy FineReader Engine – инструментарий разработчика для встраивания интеллектуальных технологий распознавания данных в приложения и программы.

«Транспортная группа FESCO – одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Для оказания сервисных услуг в структуре Группы создана специальная компания – «Сервисный центр ФЕСКО» («Центр»). Ежедневно специалисты Центра обрабатывают тысячи страниц бухгалтерской и транспортной документации: акты, счета-фактуры, накладные, коносаменты, товаросопроводительные документы и ряд других. Одной из наших приоритетных задач сегодня является полный отказ от работы с бумажными носителями информации: оцифровка документов и организация системы их хранения в электронном архиве, организация работы со скан-образами бумажных документов, переход на электронный документооборот с контрагентами. Мы решаем эти задачи в том числе с помощью технологий Abbyy. Сервис Abbyy FineReader Server распознает данные, способствует автоматизированному формированию комплектов документов и маршрутизации файлов между операторами группы верификации. Благодаря этому команда специалистов Центра численностью 35 человек успевает обработать более 20 тыс. документов в неделю, обеспечивая поступление оцифрованных документов пользователям в срок не более 3 рабочих дней», – сказал Андрей Клопотовский, генеральный директор «Сервисный центр ФЕСКО».

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