Выручка цифрового сегмента «Ростелекома» выросла за квартал до 57%

«Ростелеком» объявил результаты деятельности за 4 квартал и 12 месяцев 2018 г. по данным консолидированной отчетности по МСФО. Компания выполнила прогноз по основным финансовым показателям по итогам 2018 года; при этом рост выручки в 2018 г. составил 5% год к году.

Доля цифрового сегмента в выручке в 4 квартале 2018 г. выросла до 57%. Сохраняются высокие темпы прироста абонентской базы ШПД по оптическим технологиям (+6%) и IPTV (+9%), а также продолжают расти показатели ARPU по ШПД и IPTV.

Рост доходов от предоставления дополнительных и облачных услуг, обеспеченный реализацией проектов «Умный город» и интернет-видеотрансляций, развитием дата-центров и облачных сервисов, в 2018 г. составил 42%. OIBDA за 2018 г. выросла на 4% до 100,9 млрд руб. Чистая прибыль за 2018 г. выросла на 7% и достигла 15,0 млрд руб.

По итогам 4 кв. 2018 г. выручка компании выросла до 87,3 млрд руб., или на 4% по сравнению с 4 кварталом 2017 г.. Показатель OIBDA вырос на 2% до 26,0 млрд руб. Рентабельность по OIBDA составила 29,8% против 30,5% в 4 квартале 2017 г. Чистая прибыль составила 2,4 млрд руб. против 4,2 млрд руб. в сравнении с 4 кварталом 2017 г.

Капитальные вложения компании составили 27,3 млрд руб. (31,3% от выручки), увеличившись на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (18,5 млрд руб. и 21,9% от выручки за 4 квартал 2017 г.). FCF составил 18,1 млрд руб. против 17,3 млрд руб. в 4 квартале 2017 г.. Чистый долг увеличился на 3% с начала года и составил 186,7 млрд руб. или 1,9х показателя чистый долг/OIBDA.

По итогам финансового 2018 г. выручка компании выросла до 320,2 млрд руб., или на 5% по сравнению с 12 месяцами 2017 г. Показатель OIBDA вырос на 4% до 100,9 млрд руб. по сравнению с 12 месяцами 2017 г. Рентабельность по OIBDA составила 31,5% и практически не изменилась по сравнению с 12 месяцами 2017 г.

Чистая прибыль выросла на 7% до 15,0 млрд руб. по сравнению с 12 месяцами 2017 г. Капитальные вложения составили 73,2 млрд руб. (22,9% от выручки), увеличившись на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (60,8 млрд руб. и 19,9% от выручки за 12 месяцев 2017 г.). FCF составил 14,8 млрд руб. против 20,4 млрд руб. по сравнению с 12 месяцами 2017 г.

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский отметил: «2018 год — особенный для "Ростелекома". В этом году мы приступили к реализации стратегии развития до 2022 года, главными приоритетами которой стали совершенствование экосистемы продуктов и услуг, повышение эффективности, модернизация нашей технологической платформы, и, конечно, развитие команды "Ростелекома". Компания уже сделала огромный шаг в сторону цифровизации: мы расширили и усовершенствовали продукты, вошли в новые сферы, запустив биометрическую платформу, развиваем цифровые решения для медицины и образования, совершенствуем систему кибербезопасности. Сегодня мы не просто создаем продукты и сервисы, мы дарим людям эмоции, возможности для образования, получения медицинской помощи, даем им чувство защищенности и свободное от бюрократических потерь время. Мы помогаем клиентам любого масштаба развивать свой бизнес, а государству быть ближе к населению. Одновременно с обновлением фирменного стиля, ставшим знаковым событием прошлого года, мы презентовали новые цифровые сервисы и тарифные линейки, которые учитывают изменение рынка и приоритеты компании. Новый сервис — мультимедийная платформа Wink — пополнил экосистему услуг для частных клиентов. Это эволюционный этап развития сервиса "Интерактивное ТВ", которое смотрят в миллионах семей по всей стране. Wink в настоящее время объединяет мобильное приложение, веб-портал и приложение для Smart TV. На платформе уже представлены более 200 телеканалов, более 12 тысяч фильмов и сериалов, а также максимальный набор дополнительных сервисов: от паузы и перемотки до “Родительского контроля”».

В новой тарифной линейке B2C компании пакеты услуг и тарифы названы исходя из потребностей семьи: «Для интернета», «Для спокойствия», «Для впечатлений», «Для всего», «Игровой». Компания также продолжила внедрять эксклюзивные предложения. Так, в партнерстве с «Яндексом» запущен тарифный план «Облачный», который включает высокоскоростной доступ в интернет (до 250 Мбит/с) и память в «Яндекс.Диске», которая ежемесячно в период пользования тарифом будет увеличиваться на 1 ТБ.

Запущена обновленная платформа для предпринимателей «Быть в плюсе». Она позволяет быстро получить высокоскоростной интернет и мобильную связь, а также выбрать дополнительные услуги, такие как виртуальная АТС, SMS-реклама, Wi-Fi, видеонаблюдение или ТВ для бизнеса.

В минувшем году было реализовано много успешных проектов. Один из самых масштабных — видеонаблюдение на выборах Президента России. Тысячи специалистов компании работали в мобильных бригадах и следили за тем, чтобы все системы функционировали бесперебойно.

В 2018 году компания завершила подключение к высокоскоростному интернету медицинских учреждений, который также продемонстрировал способность компании реализовывать крупные инфраструктурные проекты в масштабах всей страны. Помимо этого, за счет государственного финансирования было продолжено обеспечение высокоскоростным интернетом малонаселенных пунктов и проведение подводной оптической линии связи на Курильские острова. Важными событиями стали создание совместного предприятия с Nokia для развития инновационных технологий, запуск опытных зон 5G в Сколково, Эрмитаже и Иннополисе.

Цифровой сегмент компании обеспечивает более 55% всех доходов «Ростелекома». В 2018 году за счет набора базы и роста ARPU увеличились доходы на основных рынках платного ТВ и ШПД. Растет спрос на дополнительные сервисы и новые услуги, которые компания продвигает на рынке. В частности, в 2018 году зафиксирован двукратный рост поступлений по услугам «Корпоративное ТВ» и «Федеральный Wi-Fi», продажи сервисов информационной безопасности выросли в четыре раза, клиентская база экосистемы «Умный дом» за год увеличилась в 16 раз, а доходы по этому направлению — в 24 раза.

Эти и многие другие достижения компании в направлении цифровой трансформации позволили обеспечить солидный финансовый результат по итогам 2018 года в целом. Выручка увеличилась на 5%, OIBDA — на 4%, чистая прибыль — на 7%. Мы справились с намеченными задачами и готовы двигаться дальше в направлении развития цифровых сегментов и улучшения внутренней эффективности.

«Результаты 2018 года позволяют нам с уверенностью смотреть на перспективы дальнейшего развития компании в наращивании цифрового сегмента. Помимо расширения цифрового бизнеса, компания успешно реализует проекты повышения внутренней эффективности. Мы ожидаем позитивную динамику основных финансовых показателей в будущем, что позволяет нам поставить следующие цели на 2019 год: рост выручки и OIBDA не менее 2,5%, CAPEX в пределах 65–70 млрд руб. с учетом 7 млрд руб. регуляторного CAPEX и без учета реализации госпрограмм», — отметил Сергей Анохин, старший вице-президент – финансовый директор «Ростелекома».

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