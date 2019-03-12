Выручка радиоэлектронного кластера Ростеха превысила 266 млрд рублей

Радиоэлектронный кластер госкорпорации Ростех по итогам 2018 года увеличил консолидированную выручку на 18% до 266,6 млрд рублей, его чистая прибыль составила 12,4 млрд рублей (+790%). Рост финансовых показателей обусловлен наращиванием объемов экспорта и реализацией масштабных проектов на гражданских рынках, в том числе в сфере цифровой экономики.

Продажи гражданской продукции РЭК в 2018 году превысили 67 млрд рублей (+55,4%), при этом ее доля в общей структуре выручки выросла с 16,9 до 23,2%. Экспорт радиоэлектроники военного и двойного назначения увеличился на 56,1%, составив более $580 млн.

«Радиоэлектронный кластер – один из основных драйверов Стратегии развития корпорации. Создание высокотехнологичных продуктов, выход в новые ниши и увеличение доли гражданской продукции до 60% к 2025 году - такие стратегические цели стоят перед предприятиями РЭК. Итоги 2018 года демонстрируют рост основных финансовых показателей кластера, в том числе рост выручки от гражданской продукции более чем на 55% и почти восьмикратный рост чистой прибыли, существенное увеличение поставок продукции как на внутренний гражданский рынок, так и по линии экспорта», - сказал глава Ростеха Сергей Чемезов.

Наибольший рост выручки в 2018 году продемонстрировал концерн «Автоматика» - до 38 млрд рублей (+45%). Выручка холдинга «Швабе» достигла 61 млрд рублей (+ 20%), холдинга «Росэлектроника» - 167,3 млрд рублей (+12,5%).

«В 2018 году произошли большие изменения в системе управления предприятиями РЭК. Проведена необходимая работа по оптимизации финансовых и производственных активов и повышению их прозрачности. Впервые доля сотрудников моложе 35 лет на наших предприятиях превысила 30%. Средняя зарплата за год выросла почти на 7 % и достигла 57 тысяч рублей – это заметно выше, чем в среднем по регионам нашего присутствия. Мы создаем новые производства, переориентируемся с гособоронзаказа на гражданские технологии. В 2018 году кластер вывел на рынок большой ряд гражданских продуктов для торговли, энергетики, ЖКХ, медицины, образования, телекоммуникаций и других отраслей. Обширные компетенции наших предприятий позволяют нам участвовать в больших системных проектах, реализуемых во многих регионах РФ - таких как «Интеллектуальная транспортная система», «Цифровая школа», «Безопасный город» и т.д. Как результат, выручка кластера за год увеличилась на 18% и составила 266,6 млрд рублей», - отметил индустриальный директор радиоэлектронного кластера Ростеха Сергей Сахненко.

В числе масштабных проектов, реализованных предприятиями РЭК в 2018 году, - создание информационно-коммуникационной инфраструктуры для Чемпионата мира по футболу, поставка систем безопасности и КОИБов для избирательных участков в ходе выборов президента РФ, внедрение мобильных и стационарных инспекционно-досмотровых комплексов в Федеральной таможенной службе, внедрение систем «Умного города», а также оснащение медицинским оборудованием сети перинатальных центров в регионах РФ.

Рост выручки удалось обеспечить также благодаря эффективной кооперации с другими игроками рынка. В числе партнеров РЭК – «Ростелеком», «Россети», «Спецдорпроект», Пенсионный фонд, РЖД, «Газпром», ГК «Просвещение», «Мегафон», «Цитадель», «Миландр», ряд федеральных министерств и ведомств, а также 24 региона России.

Как отмечают в аппарате РЭК, позитивные тренды продолжают сохраняться в 2019 году. На 1 марта контрактация предприятий кластера по линии гособоронзаказа составила 190 млрд руб., по линии гражданских заказчиков – 40 млрд руб., сумма экспортных заказов превысила 24,5 млрд рублей.

Радиоэлектронный кластер Ростеха объединяет 362 предприятия, которые расположены в 35 регионах страны. Суммарное число сотрудников кластера превышает 100 тыс. человек. Предприятия РЭК производят широкую номенклатуру продукции – от электронных компонентов и блоков до медицинских изделий, оптической техники, сложных программных комплексов и систем.

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