В течение 5 лет в цифровизацию Почты России инвестируют более 40 млрд рублей

Генеральный директор Почты России принял участие в Форуме по цифровой трансформации, который состоялся в рамках Недели российского бизнеса-2019, организованной Российским союзом промышленников и предпринимателей.

Рассказывая о цифровизации Почты России, Николай Подгузов подчеркнул, что этот процесс продолжается порядка двух лет и преследует несколько ключевых задач: построение цифровой платформы управления предприятием, перевод взаимодействия с клиентами в цифровые каналы, а также трансформация работы почтальонов на базе современных технологий.

В ближайшие 5 лет на цифровизацию компании будет направлено более 40 млрд рублей. Около 15 млрд будет вложено в укрепление цифровой инфраструктуры, порядка 10 млрд - в реализацию проектов по облачным вычислениям, обработке больших данных, в тестирование работы искусственного интеллекта для роботизации бизнес-процессов. Еще порядка 10-15 млрд рублей будет инвестировано в цифровизацию продуктов и услуг.

Для повышения эффективности цифровой трансформации в Почте России был создан единый центр компетенций в лице дочерней компании «Почтовые технологии». В ее штате сейчас порядка 500 программистов и разработчиков, к концу года их число увеличится практически в два раза. Компания занимается развитием цифровой платформы и разработкой продуктов на базе наилучших доступных технологий.

Отмечая успехи компании в разработке продуктов, Николай Подгузов отметил, что один из самых востребованных почтовых сервисов – простая электронная подпись (ПЭП) – был разработан специалистами «Почтовых Технологий». Внедрение простой электронной подписи позволило отказаться от использования бумажных бланков и сократить время получения посылок клиентами в 5 раз. С помощью электронной подписи выдается уже каждая вторая посылка в России.

«Уже видны первые результаты трансформации Почты России. Появляются новые цифровые продукты, сократилось время их разработки и внедрения. Если недавно срок разработки продуктов в Почте России составлял 15 месяцев, то сегодня мы запускаем продукты менее, чем за полгода. Мы определяем верхнеуровневые цели по продуктам, а задачи разработчикам делим на двухнедельные и месячные циклы. Благодаря такому подходу мы начали больше времени уделять обратной связи клиентов и дорабатывать продукты, исходя из нее», - отметил генеральный директор Почты России Николай Подгузов.

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